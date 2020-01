Vesperkirche mit Predigtreihe „an-sehen“

Mit der Vesperkirche startet auch die begleitende Predigtreihe in der Citykirche Konkordien. Diesmal geht es um das Thema „an-sehen“. Mit dem Eröffnungsgottesdienst „Erleuchtete Augen des Herzens“ mit Pfarrerin Anne Ressel geht es am Montag, 6. Januar, um 10 Uhr los. Danach greifen immer sonntags um 10 Uhr weitere Persönlichkeiten das Motto auf: Am 12. Januar spricht der Geschäftsführer des Jobcenters, Jens Hildebrandt, über „Hinschauen und Wegschauen bei Arbeitslosigkeit“. Der Direktor des Diakonischen Werks, Michael Graf, predigt am 19. Januar über „Wir erschaffen die Welt, indem wir sie ansehen“ und am 26. Januar heißt es „… in deinen Augen …“ bei Pfarrerin Ilka Sobottke. Elisabeth Förder-Barth von der Diakonie Baden spricht am 2. Februar über „Schau mir in die Augen“. Der Abschlussgottesdienst „Rück-Sicht“ mit Dekan Ralph Hartmann findet am 2. Februar um 14.15 Uhr statt. red

