Viel Platz und hoher Komfort

Frankfurt.Der Honda CR-V ist ein Kompakt-SUV (Sport Utility Vehicle/Geländelimousine), das auf eine fast 25-jährige Tradition blicken kann. Die erste Generation des Offroaders wurde im Jahre 1995 vorgestellt. Seit diesem Zeitpunkt hat sich der CR-V zu einem der meistverkauften SUV weltweit entwickelt. Der japanische Autobauer hat demnach nicht viel falsch gemacht bei seinem Kompakt-Modell, das in der fünften Generation angekommen ist.

Die Neuauflage des globalen Bestsellers punktet mit viel Platz und hohem Komfort. Gegenüber seinem Vorgänger hat der Neue mehr Radstand, was den Mitfahrern zugutekommt. Die Beinfreiheit in der zweiten Reihe fällt jetzt üppiger aus. Allen Insassen steht genügend Raum für ein entspanntes Reisen zur Verfügung. Auch der Kofferraum ist breiter und tiefer als bisher.

Zweistufiger Ladeboden

Das Fach mit längerer Ladefläche und einen zweistufigen Ladenboden erreicht ein respektables Volumen von 561 Litern. Dieses lässt sich durch Umklappen der Rücksitze auf satte 1756 Liter erhöhen. Diese flotte Aktion ist allerdings nur im Verhältnis 60:40 möglich. Teils recht große Ablagen nehmen zusätzlich die verschiedensten Utensilien auf. Wer es wünscht, der kann im neuen CR-V auf einer dritten Sitzreihe zweite weitere Passagiere mitnehmen. Die Sieben-Sitzer-Option gibt es jedoch nur für die Allradmodelle. Auf reisetauglichem, leicht erhöhtem Gestühl genießen der Fahrer und sein Beifahrer eine gute Rundumsicht.

Aufgewertet wurde auch der Innenraum. Mehr Zierrat und Chic sind in den Neuen eingekehrt. Metall- und Holzoptik schmücken die verschiedensten Elemente. Das Infotainment wurde modernisiert, die Bedienung der Smartphone-Unterstützung über Apple CarPlay und Android Auto verbessert. Auch in puncto Sicherheit haben die Japaner beim CR-V zugelegt. Radar- und Kameratechnik sowie Hightech-Sensoren warnen und unterstützen den Fahrer in potenziellen Gefahrensituationen. Wie beispielsweise das Kollisionswarnsystem, der Spurhalteassistent, die Verkehrszeichenerkennung oder der Toter-Winkel-Assistent.

Der elegante Kompakt-SUV, der kraftvoller als sein Vorgänger erscheint, wird von einem 1.5-Liter-Benzinmotor angetrieben. Der Vierzylinder mit Turboaufladung leistet in Verbindung mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe 173 PS. Mit einem optionalen Automatikgetriebe (für 2700 Euro) entwickelt das Triebwerk 193 PS. Der Schalter hat in 9,8 Sekunden die 100-Kilometer-Marke erreicht. Der Vortrieb endet bei 211 km/h.

Flott und leichtfüßig mit präziser Lenkung bewegt sich der CR-V. Den durchschnittlichen Verbrauch, den das Werk mit 6,6 Litern pro 100 Kilometern angibt, haben wir in der Praxis allerdings um fast zwei Liter übertroffen. Etwas lästig ist die Marotte, wonach vor dem Startvorgang zuerst die elektronische Parkbremse aktiviert werden muss. Für den gemütlichen Allrounder CR-V 1.5 VTEC Turbo AWD Lifestyle werden 36 990 Euro verlangt. Die Preisliste beginnt beim CR-V bei 28 990 Euro. Der Siebensitzer ist für mindestens 38 690 Euro zu haben. Eine Hybrid-Variante – Benziner und Elektromotor mit einer Systemleistung von 184 PS – kostet ab 32 790 Euro.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/auto

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.05.2019