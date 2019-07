Viel Sport und Party mit DJ KoMa

Die Sportwoche des Turnvereins (TV) Oberflockenbach findet von Mittwoch, 17. Juli, bis Sonntag, 21. Juli, statt. Dabei präsentieren sich die verschiedenen Vereinsabteilungen. Es gibt Mitmachaktionen wie Nordic Walking, Zumba, Bauch-Beine-Po und eine geführte Mountainbike-Tour.

Der Chorauftritt des Sängerbundes Oberflockenbach, die Waldbar-Party mit DJ KoMa sowie die 4. Offene Völkerball-Ortsmeisterschaft und das Mini-Handball-Turnier runden das Programm ab, heißt es in der Ankündigung.

Der Förderverein hat für die Sportwoche in diesem Jahr eine große Tombola organisiert, deren Anlass das 15-jährige Bestehen des Fördervereins ist. Mit Beginn der Sportwoche kann jeder Tombola-Lose kaufen und bei der Verlosung am Samstagabend Preise gewinnen. Der Erlös wird komplett an die Organisation „Ein Kiwi gegen Krebs“ gespendet. wn

