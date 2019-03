Viele Hände packen mit an

Es gehört zum bewährten Konzept der Ausbildungsbörse, die am morgigen Freitag von 9 bis 14 Uhr in die Nordstadthalle stattfindet, dass Schüler nicht nur als Besucher teilnehmen, sondern im Vorfeld und während der Veranstaltung tatkräftig anpacken, um zum Erfolg der Ausbildungsbörse beizutragen und dabei viel Praxiserfahrung sammeln können.

Ganz nah am Geschehen ist die Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule auch in diesem Jahr. So bauen die Neuntklässler die Stände auf und richten Stühle und Wände in der Nordstadthalle aus, wo die Aussteller am morgigen Freitag Platz nehmen werden.

Als Guides im Einsatz

Daneben wirken die Schüler als Guides am Gelingen der Messe mit. Sie nehmen die Gäste in Empfang und stehen für Fragen bereit. Betreut werden sie dabei von zahlreichen Lehrern der Schimper-Gemeinschaftsschule, die zugleich auch den Unterrichtsbetrieb aufrecht erhalten, bis die Schüler der achten und zehnten Klassen auch zur Messe strömen, berichtet Gerd Becker, Realschullehrer und Beauftragter für Berufsorientierung an der Schimper-Gemeinschaftsschule.

Seine Schüler hat er gut auf den Besuch vorbereitet. Dabei geht es beispielsweise darum, sich in einer kurzen Zeit vorzustellen zu können. Für alle Interessierten gibt es außerdem auf der Schul-Website Materialien, die Orientierung bei der Wahl eines Ausbildungsberufs vermitteln sollen.

Mit von der Partie sind auch wieder die Mitglieder der Freiwilligenagentur Schwetzingen, die Ordnungsdienste übernehmen – im Straßenverkehr sowie in der Halle. Schließlich herrscht hier den ganzen Tag über hoher Andrang, wenn Jugendliche aus der Region in Etappen anreisen. cat

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 21.03.2019