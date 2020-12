Viele Herausforderungen gemeistert

Das abgelaufene Jahr war im beschaulichen Assamstadt einmal mehr geprägt von einigen bedeutenden Maßnahmen, die sich durch ihre Nachhaltigkeit auszeichnen.

Assamstadt. Bürgermeister Joachim Döffinger blickt auf ein interessantes Jahr für seine Kommune zurück, das einiges Unvorhergesehene mit sich brachte, in dem allerdings auch Projekte vollendet wurden, die den Ort als Ganzes vorangebracht haben.

Da wäre die endgültige Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses mit dem Vorplatz zu nennen, so der Schultes. „Hier wurden für unsere Feuerwehrkameraden optimale Bedingungen für ihren sehr wichtigen Dienst an der Allgemeinheit geschaffen“, meint der Schultes. Mit Stolz hätten sie die Baumaßnahmen tatkräftig begleitet.

Geld gut investiert

Gut investiert sei das Geld in die Fertigstellung der Maßnahme „Renaturierung Erlenbach“ worden. „Nach jahrelanger Forderung aus dem Landratsamt und dem Regierungspräsidium wegen Ausgleichsmaßnahmen für diverse Baugebiete wurde die Ausgleichsmaßnahme erfolgreich zum Abschluss gebracht“ – das Ergebnis könne sich auch hier sehen lassen.

Weniger spektakulär, aber nicht minder wichtig sei das Flurneuordnungsverfahren auf Assamstadter Gemeindegebiet gewesen. Hier sei mit den Wege- und Gewässerplanungen im Wald begonnen worden, wobei die Bodenwertermittlungen in der Zwischenzeit abgeschlossen worden seien.

Etwas sehr Positives

Die Eröffnung des Radweges „Krautgartenweg“ als Verbindungsstück „Radweg Liebliches Taubertal – der Sportive“ sei für Assamstadt etwas sehr Positives. „Der gut befahrene Radweg wurde von der stark frequentieren Landstraße auf eine ruhigere, sicherer und von Natur umgebene Streckenführung verlegt“, so Joachim Döffinger gegenüber den Fränkischen Nachrichten, der guter Dinge ist, dass der Radtourismus künftig einen noch höheren Stellenwert erhalten könnte. Förderlich sei in diesem Zusammenhang sicherlich der Umstand, dass „ein Kooperationsvertrag zwischen Land, Stadt Krautheim und Gemeinde Assamstadt wegen des Radweges von Assamstadt nach Krautheim unterschrieben wurde“. Hierdurch werde eine direkte Verbindung zwischen dem Taubertal und dem Jagsttal geschlossen.

Nicht nur für die örtliche Bevölkerung erweise sich der neue Naturerlebnispfad als echter Gewinn. Der Heimat- und Kulturverein habe aus Sicht des Rathauschefs im Ehrenamt einen Rundwanderweg von etwa 2,5 Kilometern mit Stationen aus der Natur für Kinder entwickelt, die dabei sehr viel erlebten.

Mit der Umsetzung des Projektes Tagespflege inklusive Service-Wohnen beweise man, so Joachim Döffinger, dass die Gemeinde Assamstadt jederzeit ein offenes Ohr auch für die älteren Einwohner habe und sich für deren Belange einsetze. Das Tüpfelchen auf dem i sei die Ansiedlung der Hausarztpraxis von Dr. Springorum gewesen. „Uns ist es gelungen, nach jahrelangem Suchen und Verhandeln wieder eine Arztpraxis in Assamstadt zu installieren – ein echter Gewinn.“

Apropos Senioren. Horst Wachter darf zweifellos zu dieser Gruppe gezählt werden – zum „alten Eisen“ gehört er indes noch lange nicht. „Mit ihm durfte ich einen sehr engagierten Menschen zu unserem Ehrenbürger ernennen“, blickt der Bürgermeister in seinem Rückblick zurück. Dies sei für einen Menschen verdient gewesen, der viele Jahrzehnte an vorderster Front an der erfolgreichen Durchführung des traditionellen Rosenmontags mitgewirkt habe.

„Die ,Corona-Osternacht’ war für mich ein Highlight in diesem Jahr. Hier hat man gesehen, wie wir in Assamstadt zusammen etwas richtig Großes auf die Beine stellen können“, kommt Joachim Döffinger auf das gemeinsame Singen und Musizieren in vielen Straßen zu sprechen. „Die ganze Gemeinde, vom Kind bis zum Senior, hat mitgemacht. Es war sehr bewegend, wie die Bürger vor ihren Häusern diese Minuten erleben durften.“

Hoffen auf Besserung

Das zu Ende gehende Jahr habe alle, nicht nur wegen Corona, immer wieder vor große Herausforderungen gestellt, die „gemeistert wurden“. „Ich wünsche mir von Herzen, dass wir diese Pandemie so schnell wie möglich in den Griff bekommen und im neuen Jahr wieder unsere geregelten und bekannten Abläufe nachgehen können“, sagt das Gemeindeoberhaupt abschließend.

