Viele Schritte führen zum großen Ziel

Main-Tauber-Kreis.Wäsche waschen, Ordnung halten, für regelmäßige Mahlzeiten sorgen: Das sind Aufgaben, die den Alltag von Familien bestimmen und eigentlich automatisch eingetaktet sein sollten. Wo das Chaos an der Tagesordnung ist, dass Kinder hungrig in den Kindergarten oder in die Schule gehen, teilweise keine frische Wäsche im Schrank liegt und Schulden drücken, ist Hilfe geboten. Eine solche gewährt das Jugendamt in Form eines HOT-Einsatzes. Vier Familien- und Dorfhelferinnen des Diakonischen Werks haben eine Zusatzausbildung als Haushalts-Organisationstrainerinnen absolviert. Dabei geht es um das Thema Erziehungshilfe, gepaart mit dem Problem der Eltern, Struktur in den Haushalt zu bringen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.01.2021