„Vielleicht kriegen wir noch die Kurve“

Odenwald-Tauber.Andreas Neumaier, Wetterbeobachter bei der Bundeswehr und Medienmeteorologe, unter anderem für die Fränkischen Nachrichten, lässt Zahlen sprechen und belegt eindeutig: Der Eindruck, es habe genug geregnet, täuscht.

„Im November 2020 verzeichneten wir lediglich einen Niederschlag von 15,5 Liter/Quadratmeter. Das langjährige Mittel, errechnet aus Wetterbeobachtungen über 30 Jahre, des jeweiligen Monatsniederschlags wurde bereits seit Februar 2020 nicht mehr erreicht.“

Neumaier spricht Klartext. „Mir war schon bewusst, dass die bisherigen Niederschläge bei weitem nicht ausreichen, um den Wassermangel auszugleichen. Jedoch die ganze Dramatik wurde für mich erst offensichtlich, als ich die Zahlen vor mir liegen hatte. Wenn die nächsten Monate keine entscheidende Wende bringen, wenn wir mit dem derzeitigen Defizit an Wasser in den Sommer gehen, steuern wir auf eine Katastrophe zu.“

„Das Gefühl, es habe genug geregnet, ist subjektiv“, erklärt der Meteorologe. „Unser Gedächtnis greift gern auf die Eindrücke von maximal der letzten drei Wochen zurück. Hat es da kräftig geregnet, denkt man: ‚Alles im grünen Bereich, alles wieder gut‘. Doch besonders die Jahre 2018 und 2019 waren sehr sommertrocken und heiß mit Temperaturen bis 40 Grad. Die hohen Verdunstungsraten über viele Wochen verschärften zusätzlich die prekäre Situation.

Die gemessenen Sonnenstunden, 2000 pro Jahr, lagen mit 500 Stunden erheblich über dem Durchschnitt. Er empfiehlt daher einen Blick auf die Grafiken des „Dürremonitors“ (https://www.ufz.de/index.php?de=37937) die zeigen, wie weit sich die Dürre in die Tiefe gefressen hat: In 1,8 Metern herrscht außergewöhnliche Dürre; nur die oberen 25 Zentimeter des Bodens sind noch genug durchwässert.

Bekannte Folgen

Wer könnte angesichts dieser Fakten noch daran zweifeln, dass sich das Wetter verändert. „Bezeichnend ist, dass sich sowohl Hoch- als auch Tiefdruckgebiete länger halten. Das führt einerseits zu langen, heißen und trockenen Wetterperioden und andererseits zu anhaltendem Regen, der in den ausgetrockneten Boden nicht eindringen kann. Die Folgen sind bekannt: Flüsse und Bäche treten über die Ufer. Trotz des Wassermangels haben wir paradoxerweise immer häufiger mit Überschwemmungen zu kämpfen“, erläutert Andreas Neumaier die Problematik. Prognosen für den weiteren Verlauf lassen sich nur kurzfristig erstellen. „Der Februar könnte sein Regensoll noch erreichen. Trotzdem muss mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit damit gerechnet werden, dass die gesamte Winterperiode unterm Strich wieder mit einem Defizit abschließen wird. Sollte sich das bewahrheiten, sollte es wieder laufen wie in den letzten Jahren, ist eine erhebliche Verschlechterung der Wasserversorgung in den Böden zu befürchten.“

Doch einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es. „2020 hat sich das Wetter, im Gegensatz zu den Vorjahren, wieder besser an die ,Regeln’ gehalten.“

Andreas Neumaier macht ein bisschen Mut: „Die ,Eisheiligen’ trafen pünktlich Mitte Mai ein, die Schafe, und nicht nur die, hatten wie üblich Anfang Juni mit der ,Schafskälte’ zu kämpfen und die ,Hundstage’ brachten, so wie es sich gehört, im Hochsommer Mensch, Tier und Natur zum Schwitzen. Wenn sich diese Normalisierung im Jahr 2021 fortsetzt – vielleicht kriegen wir dann noch die Kurve.“

Und wie zur Bestätigung ist es vergangene Woche tatsächlich nochmals richtig Winter geworden, ein Bilderbuchwinter mit reichlich Schnee und knackigen Temperaturen wie lange nicht mehr. Ach ja, das Wetter! Immer wieder für eine Überraschung gut . . .

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.02.2021