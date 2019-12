Vier Chöre treten auf

Für viele Weinheimer beginnen mit dem traditionellen „Weihnachtskonzert bei Kerzenschein“ der Chöre der Peterskirche die Festtage. Auch in diesem Jahr laden Kantorei, der Jugendchor „vivida banda“, die Kinder der Singschule und der Posaunenchor zu einem stimmungsvollen Programm mit Musik aus verschiedenen Jahrhunderten ein. In diesem Jahr findet das beliebte Konzert am Sonntag, 22. Dezember (4. Advent) statt.

Die Chorkinder der Singschule werden mit Windlichtern in die mit Kerzen erleuchtete Kirche einziehen, während der Posaunenchor die Melodie von „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ anstimmt. Alte und bekannte Weihnachtsweisen, Motetten und auch neue Lieder erklingen dann im Wechsel zwischen den kleinen und großen Sängern und den Bläsern. Fast 200 Mitwirkende werden die Zuhörer mit ihrer Musik auf das Fest einstimmen.

Das Konzert beginnt um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte werden gebeten, sich im Kantorat anzumelden.

Info und Kontakt im Kantorat unter der Telefonnummer 06201/25 57 39 oder per E-Mail unter: kantorat-langenbach@kblw.de. wn

