Vier Partytage im Schatten der Burg

Karlsruhe.Musik und Genuss an vier Tagen: Das erwartet die Besucher beim Hoepfner Burgfest an Pfingsten. Newcomer und Klassiker rocken die Bühne. Los geht es am Freitag, 7. Juni, um 19 Uhr mit dem Fassanstich im oberen Hof der Hoepfner Bierburg in Karlsruhe.

Im Mittelpunkt des Burgfests steht auch 2019 ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit attraktiven Bands sowohl auf der Hauptbühne unter dem Magic Sky im oberen Hof als auch im Schalander, heißt es seitens der Brauerei. Den Besuchern einheizen werden bekannte Gesichter wie Amy Sue sowie Bands wie Angel’s Share und Irion, die ihr Burgfest-Debüt feiern. Im Biergarten sorgen die Wirtshaus-Musikanten beim beliebten Frühschoppen am Sonntag und Montag für gute Stimmung.

Das neue Burgfest-Konzept mit der offenen Gestaltung des oberen Hofs mit dem modernen Magic Sky und den klassischen Sudpfannen kommt bei den Burgfest-Fans bestens an. Hoepfner-Veranstaltungs-chef Dietmar Krämer: „Das hat sich etabliert und möchten wir auch in 2019 so weiterentwickeln!“

Blick hinter die Mauern

Das Hoepfner Burgfest ist traditionsgemäß über Pfingsten ein beliebter Treffpunkt für die ganze Familie. Geschäftsführer der Privatbrauerei Hoepfner, Willy Schmidt freut sich darüber, auch´dieses Jahr den beliebten Familienbereich an der Rintheimer Straße zur Verfügung zu stellen. Hier dürfen die kleinsten Burgfestbesucher wieder ausgelassen auf der Wiese toben oder bei Mal- und Bastelaktionen mitmachen, wenn sie nicht gerade gespannt vor der Schalander-Bühne sitzen, um die Gastspiele des Figurentheaters „Marotte“ zu erleben. Am Sonntag steht „Der Grüffelo“ auf dem Programm, am Montag „Pettersson zeltet“. Die Erwachsenen können im Familienbereich neben den Hoepfner-Spezialitäten auch Kaffee-Kreationen und Süßes genießen.

Apropos genießen: Bei der Hoepfner Genussoffensive können alle Hoepfner Bierspezialitäten im dazu passenden Glas probiert werden. Auch die Hopfenlimonade „HoLi“ gibt es überall, natürlich auf der gemütlichen „HoLi“-Terrasse und in der Mixed Zone, wo es neben weiteren Cocktailvariationen angeboten wird. Dort unterstützt Hoepfner die Karlsruher „Klavier-Spielmich“-Aktion der KME. Ob Profi oder Laie, hier kann sich jeder setzen und nach Herzenslust musizieren. Abends wird die Mixed Zone bei DJ-Sounds zur Partymeile.

Bekannt ist das Hoepfner-Burgfest natürlich auch für seine kulinarischen Leckerbissen. Neben den Klassikern vom Grill dürfen sich die Besucher auf vielfältige Kreationen aus modernen Foodtrucks freuen. Auch die neuen Betreiber des Burghof-Biergartens beim Schalander, Anatol Wins und Danijel Nikolic, wollen die Besucher mit einem „besonderen Angebot“ begeistern. Eine Premiere kündigt Hoepfner-Pressesprecherin Dagmar Zimmermann bei den Brauereiführungen an, die interessante Blicke hinter die Mauern der Burg ermöglichen. „Auf einer Besucherplattform in unserer neuen Fassabfüllanlage sind die Besucher ganz nah dran an unserem Roboter, der alle Arbeitsschritte selbstständig automatisiert erledigt.“ Die Führungen werden Samstag (ab 16.30 Uhr), Sonntag und Montag (je ab 11.30 Uhr) im Halbstundentakt (3,50 Euro mit Getränkegutschein) angeboten.

Nach dem barrierefreien Umbau der Haltestelle „Hauptfriedhof“ und der guten Anbindung der Haltestelle „Karl-Wilhelm-Platz“ wird es 2019 keine Sonderhaltestelle vor der Burg geben. Das Burgfest-Ticket gilt trotzdem in Kombi mit einer bereits gekauften City- oder Regiokarte für den zweiten Besuch.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 29.05.2019