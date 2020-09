Volker Michels seit 35 Jahren erfolgreicher Wirt

Bensheim.Er gehört zu den wenigen Bensheimer Gastronomen, die sich schon über eine lange Zeit am Markt behaupten. Bei Volker Michels sind es bereits 35 Jahre, in denen er tagtäglich in der Stadt seine Gäste bewirtet.

Angefangen hat er im März 1985, als er die Konzession für das Café am Rinnentor erhielt. Damals war er gerade mal 24 Jahre alt. Am kommenden Sonntag wird Volker Michels 60 Jahre alt und kann auf eine der seltenen erfolgreichen Karrieren in der Gastronomiebranche zurückblicken.

Selbst Corona hat bisher daran nichts ändern können, auch wenn seine Branche durch die Pandemie besonders in Mitleidenschaft gezogen wurde. Negative Auswirkungen hat Corona allerdings auf seine Geburtstagsplanung, die völlig über den Haufen geschmissen wurde.

Eigentlich wollte er zusammen mit einem Freund, der ebenfalls seinen 60. feiert, am 12. Oktober zur 120-Jahr-Feier mit Food-Truck einladen, aber davon wurde sicherheitshalber Abstand genommen. Jetzt wird mit Familie und Freundin im kleinen Kreis gefeiert.

Grund zum Feiern gibt es allemal, denn auf über drei Jahrzehnte Gastronomie kann Volker Michels zu recht stolz sein. Er ist ein Gastronom aus Leidenschaft und das zeigt sich auch darin, dass er es immer ein bisschen anders gemacht hat.

So war er 1985 einer der Ersten in Bensheim, die einen Mittagstisch angeboten haben und das für damals 4,90 Mark. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten, erinnert sich Michels unter anderem an die unzähligen Essensmarken Bensheimer Firmen in Höhe von 1,50 Mark, die bei ihm eingelöst wurden.

Über 20 Jahre lang war das Café am Rinnentor ein beliebter Treffpunkt – nicht nur zum Mittagstisch, sondern auch abends. Der Platz um das historische Baudenkmal war in der Freiluftsaison belebt und dazu trug auch das eine oder andere Livekonzert bei.

2006 kam dann die unerwartete Wende. Das Haus wurde verkauft und nachdem keine Einigung hinsichtlich des Kaufpreises erzielt werden konnte, musste sich Michels umorientieren.

Eine neue Heimat fand er im früheren „Jever Krug“ – und hatte auch die Fahrt in die Schweiz nicht gescheut, um mit dem Vermieter handelseinig zu werden, denn dieser wollte eigentlich keinen Gastronomiebetrieb mehr haben.

Michels investierte viel Eigenkapital und brachte die Immobilie entsprechend seinem Bedarf auf Vordermann. Am 6. Dezember 2006 startete er hier unter dem Namen „Volkers’s Home mit einem neuen Konzept durch – übergangslos, denn am Rinnentor hatte er erst am Tag zuvor die Tür geschlossen. Für besondere und gewollte Aufmerksamkeit sorgt seitdem an der B 3 im südlichen Stadtgebiet der Markisen-Aufdruck „das 2t-schönste Wohnzimmer in der Stadt“.

Sport im Mittelpunkt

Auf Mittagstisch wurde bei ausreichendem Angebot in der Stadt fortan verzichtet und der Fokus auf die Sportbar gelenkt. Sieben Fernseher in drei Gasträumen stellen sicher, dass kein Fußballfan ein Bundesligator verpasst. Dank des brandneuen 82-Zoll-Bildschirms ist das fast ein Live-Erlebnis. Das wissen die Fußballfreunde, darunter auch der frühere Landrat Matthias Wilkes, zu schätzen.

Gelobt und geschätzt wird aber auch die Küche mit leckeren Hähnchen, saftigen Schnitzeln und 250- bzw. 350- Gramm-Rumpsteaks.

Kontinuität beim Personal mit drei Festangestellten und zwölf Aushilfen im Alter zwischen 20 und 60 Jahren für einen gesunden Generationen-Mix sowie die einfache, aber gute Küche sind Michels Erfolgsgaranten.

Außerdem ist er selbst jeden Tag im Geschäft, kümmert sich um Einkauf und Organisation und zieht sich nur abends und sonntags zurück.

In den 35 Jahren seiner Laufbahn als Gastwirt hat es bei Volker Michels keinen Ruhetag gegeben. Erst ein kleines Virus hat ihn gezwungen, sein Lokal für drei Monate zu schließen. Auch dank der staatlichen Hilfe hat er diese Zeit ganz gut überstanden, denn als Sportbar mit Spielgeräten ist die Miete der kleinere Posten bei den monatlichen Kosten.

Inzwischen hat er wieder zwei Drittel der bisherigen Umsatzzahlen erreicht, übersieht aber auch den positiven Virus-Effekt nicht: „Die Gastronomie profitiert aktuell davon, dass Großveranstaltungen und Feste nicht stattfinden“. Allerdings bleibe abzuwarten, wie sich die Situation in den Wintermonaten entwickle. Aktuell könne er in seinen Räumen maximal 80 Gäste bewirten, wobei die große Bar für den Ausschank auch zur Sicherheit des Personals zurzeit noch voll gesperrt sei.

Der 60. Geburtstag wird an der Leidenschaft des Gastronomen für seinen Beruf nichts ändern. Dafür hält er sich mit täglichen Spaziergängen mit Hund Santi und im Fitnesszentrum fit. Außerdem ist ihm seine Mutter ein gutes Vorbild. Sie führt noch mit 83 Jahren in Bensheim ihr traditionelles Einrichtungsgeschäft. js

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.09.2020