Volksbank schließt Filiale

Einhausen.Am 1. April hat die Volksbank Darmstadt-Südhessen ihre Filiale in der Einhäuser Kirchstraße 2 geschlossen. Seitdem bietet das Finanzinstitut im Ort nur noch ein Selbstbedienungsangebot (SB) an. Voba-Vorstand Jörg Lindemann begründete den Schritt mit einer „zu geringen Kundenfrequenz“. Die sei in den vergangenen Jahren noch weiter zurückgegangen. Zuletzt hätten im Schnitt nur noch drei Kunden

...