Volle Kraft voraus

Marbella.Bentley verkauft den Continental GT nun wieder als Cabrio. Die zweite Generation des offenen 2+2-Sitzers kommt im Juni in den Handel und soll mindestens 228 480 Euro kosten. Dafür gibt es im Gegensatz zum Coupé ein aufwendig gedämmtes Stoffdach, das sich binnen 19 Sekunden elektrisch in den Kofferraum faltet. Der schrumpft dafür allerdings gegenüber dem geschlossenen Modell von 358 auf 235 Liter. An Ausstattung und Antrieb ändert sich dagegen nichts. Das gilt für Finessen wie das rotierende Display in der Mittelkonsole, die digitalen Instrumente oder das Nachtsichtsystem genauso wie für den W12-Motor unter der Haube.

Der Zwölfzylinder schöpft aus sechs Litern Hubraum 635 PS und beschleunigt den Wagen trotz seiner 2,4 Tonnen Gewicht binnen 3,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das Spitzentempo liegt bei 333 km/h. Den Preis für diese Fahrleistungen zahlt man nicht nur im Autohaus, sondern auch an der Tankstelle: Schon im Normzyklus verbraucht der 2+2-Sitzer 14,0 Liter. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.03.2019