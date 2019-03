Volleyballduelle im Schnee

Ballsport im Schnee – am Rendl Beach oberhalb von St. Anton am Arlberg in Österreich findet von Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. April, das Finale der „Snow Volleyball European Tour“ statt. Bei sonnigen Pistenverhältnissen locken Top-Events mit Musik und Spitzensport ins Tiroler Alpendorf. Bereits zum fünften Mal feuern hunderte Zuschauer die internationale Volleyball-Elite in St. Anton beim Baggern, Pritschen und Schmettern auf ungewohntem Terrain an. Denn das Spielfeld am Rendl Beach (2030 Meter) ist nicht wie üblich sandig und warm, sondern frostig – was die je 16 Damen- und Herrenteams beim Kampf um den Gesamtsieg nicht von sportlichen Höchstleistungen abhält. Palmen, Whirlpools sowie Cheerleader sorgen auch bei Fans für Strandgefühle. Der Eintritt ist frei. Die Pisten und Bergbahnen im Skigebiet von St. Anton am Arlberg sind bis einschließlich 28. April geöffnet. hmpr

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 11.03.2019