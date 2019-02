Vom Achat bis zum Pyrit

Ein wunderschöner Achat aus dem polnischen Nowy Kosciol. © MIneralbox

Walldorf.Zur 56. Rhein-Neckar- Mineralienbörse laden die Veranstalter ins Schulzentrum Walldorf ein. Am am Sonntag, 17. März, von 10 bis 17 Uhr wird sie von der Firma Mineralbox Fanelsa & Rüd in Kooperation mit den Mineralien- und Fossilienfreunden Rhein-Neckar als eine der ältesten Großveranstaltungen dieser Art in Deutschland ausgerichtet.

Die Mehrheit der Aussteller sind seit vielen Jahren dabei. Dies macht deutlich, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Durch diese geringe Fluktuation an Ausstellern sind schon viele Besucher zu Stammkunden geworden, die zunächst ihren Aussteller aufsuchen, um das Angebot zu studieren. Rund 100 Standbetreiber aus dem In- und Ausland sorgen für ein breitgefächertes Angebot an Mineralien und Kristallen von bestechender Schönheit, seltenen Fossilien aus allen Erdzeitaltern, aber auch für ein Spektrum schönster Schmuckstücke.

Mineralien bestimmen lassen

Für die Besucher steht zudem ein besonderer Service zur Verfügung: Es sind zwei Stände vorhanden, an denen Besucher für sie unbekannte Mineralien bestimmen lassen können, darunter ein Spezialist für Mineralien von der Grube Clara im Schwarzwald. Daneben darf natürlich nicht das reichhaltige Angebot an Maschinen, Zubehör, Werkzeugen und antiquarischer Literatur fehlen. Aufgrund der zeitlichen Nähe können Besucher die von mehreren Ausstellern in Tucson – dem Mekka der Mineraliensammler – erworbenen Schätze als erste in Deutschland kaufen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 15.02.2019