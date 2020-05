Vom Mietshaus zum mehrfachen Wohnungseigentum

Manche Erblasser kommen ins Grübeln, wenn sie an ihren Nachlass denken, der beispielsweise im Wesentlichen aus einer Immobilie in Form eines Mehrfamilienhauses besteht. Eine Immobilie, aber drei Erben, die sich möglicherweise oder vielleicht sogar wahrscheinlich am Ende über die Verwendung nicht einig werden?

Schlimmstenfalls droht die Zwangsversteigerung des Objekts, welches die Eltern als Teil ihrer Lebensleistung gesehen haben. Dreiteilen kann man die Immobilie ja nicht, aber was dann? Wer sich bei Haus & Grund fachmännisch beraten lässt, bekommt meist den Tipp aus einer großen Einheit mehrere Einzeleinheiten zu machen. Dann spricht man von einer Wohnungseigentümergemeinschaft – kurz WEG. Was ist darunter genau zu verstehen?

Gemeinsame Verfügung

Während ein Mietshaus einem Eigentümer allein oder mehreren Eigentümern gemeinsam gehört, sind das Gebäude und das Grundstück einer „Eigentumswohnanlage“ in Miteigentum am gemeinschaftlichen Eigentum, dem sogenannten „Gemeinschaftseigentum“ undin das „Sondereigentum“ aufgeteilt. Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an einer Wohnung. Jeder Wohnungseigentümer hat zusätzlich zu seinem Sondereigentum auch ein Miteigentum am gesamten Gebäude, das gemeinschaftliches Eigentum ist. Will der Eigentümer Wohnungen seines Hauses in Eigentumswohnungen umwandeln, muss er zunächst das einheitliche Eigentum aufteilen. Denn vor der Umwandlung kann über das Haus und das Grundstück nur „in Gesamtheit“ verfügt werden. Durch die Umwandlung wird dieses einheitliche Eigentum aufgehoben.

Über die Wohnungen kann man dann einzeln verfügen. Die Umwandlung erfordert folgende gesetzlich vorgeschriebenen Schritte. Zum einen muss der Immobilieneigentümer dem Grundbuchamt einen Aufteilungsplan vorlegen, aus dem die vorgesehenen Eigentumswohnungen sowie die Gemeinschaftsräume und -einrichtungen genau ersichtlich sind.

Dem Grundbuchamt gegenüber ist zu erklären, dass mit jedem Anteil Sondereigentum an einer Wohnung oder an Räumen, die nicht zu Wohnzwecken bestimmt ist, verbunden ist, welcher Miteigentümeranteil also zu welcher Wohnung gehört. Das ist die sogenannte „Teilungserklärung“.

Bescheinigung beantragen

Darüber hinaus muss bei der Bauaufsicht des zuständigen Bauamtes eine Abgeschlossenheitsbescheinigung beantragt werden. Die Voraussetzung für deren Erteilung ist, dass die Wohnungen in sich abgeschlossen sind. Schließlich wird für jede Eigentumswohnung ein eigenes Grundbuchblatt beim Grundbuchamt angelegt. Die bereits erwähnte Teilungserklärung ist das „Grundgesetz“ der Immobilie und der neu gegründeten Eigentümergemeinschaft.

Den Familienfrieden sichern

An diesem Punkt gibt es naturgemäß viel Streitpotenzial, da sie nach geltender Rechtslage sie nur mit Zustimmung aller Eigentümer geändert werden kann.

Da ist erst professioneller Rat gefragt, den man beispielsweise als Mitglied beim örtlichen Eigentümerverband Haus & Grund oder bei einem Fachanwalt erhält. Es folgt der Gang zum Notar, denn für die Wirksamkeit der Teilungserklärung benötigt man eine notarielle Unterschriftsbeglaubigung.

Hat der Eigentümer die genannten gesetzlichen Anforderungen eingehalten, ist auch die Abgeschlossenheitsbescheinigung erteilt worden und liegt die Teilungserklärung vor, kann er die eigentliche Umwandlung der Wohnungen beim zuständigen Grundbuchamt durchführen lassen. Für jede umgewandelte Wohnung wird ein eigenes Grundbuchblatt angelegt. Ist er im Grundbuch als Eigentümer eingetragen oder vom vorherigen Eigentümer ausdrücklich dazu bevollmächtigt, kann er die Wohnung verkaufen.

Wirtschaftlich ist die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen in der Regel sehr lukrativ. Denn wenn der Eigentümer eines Mietshauses die vermieteten Wohnungen in Eigentum umwandelt und dann über die Eigentumswohnungen einzeln verfügt, liegt der Gesamtwert deutlich über dem Preis, den er für den Komplettverkauf des Mietshauses erzielen könnte.

Ähnliches gilt für den Fall einer Übertragung auf alle potenziellen Erben. Wenn die einzelnen Wohnungen aufgeteilt sind, kann über sie verfügt werden, was bedeutet, dass jeder Erbe damit machen kann, was er will. Selbst einziehen, verkaufen, vermieten oder sie belasten. Damit ist in vielen Fällen der Familienfrieden dann wieder gesichert. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 05.05.2020