Vom richtigen Maß

Das Maß ist voll. Es reicht. Schluss jetzt. Es ist genug. Meine Geduld ist am Ende.

Gedanken, die mir in letzter Zeit sehr häufig durch den Kopf gehen, wenn ich an die aktuelle Situation denke. Und wenn ich die demonstrierenden Menschen, die erschöpften Menschen im Gesundheitswesen, die an den Rand der Existenz gedrängten Menschen in Gastronomie, Kunst, Kultur und Einzelhandel betrachte, dann geht es Ihnen vermutlich ähnlich, wenn nicht noch schlimmer. Das Maß ist voll. Doch mit welchem Maß wird hier gemessen? Wie viel Freiheit darf es in dieser Pandemie geben, auf welche Kosten und welche Sicherheit wünsche ich mir ein Ende? Oder darf es noch ein bisschen mehr sein? Bald ist Weihnachten: das Fest der Liebe.

Mit dem Blick in die Weihnachtsgeschichte lehrt uns Gott eine Einheit, mit der sich unser Leben ganz anders messen lässt. Mit der Geburt von Jesus stellt Gott sich als Mensch in unser Leben. Ein Mensch, der nicht Ich-bezogen sondern Du-bezogen lebt und liebt. Wenn wir uns die derzeitigen Bedingungen einmal unter dem Maß der Liebe anschauen, dann entdecke ich Folgendes: Da handelt eine Bundesregierung und unsere Stadt aus Liebe zu den Schwachen und Kranken und sorgt mit den Beschränkungen, dass sie sicher sind. Ich sehe, dass Milliarden investiert werden, um uns durch diese Zeit zu bringen. Ich entdecke Nachbarn, die füreinander aus Liebe einkaufen.

Handeln in Liebe

Ich sehe Menschen, die auf Abstand und Maske achten, weil sie aus Liebe niemanden gefährden wollen. Ich weiß um Menschen, die die lokale Gastronomie unterstützen, indem sie Essen bestellen – aus Liebe zu diesem Restaurant. Ich kenne Menschen, die in dieser Situation kreativ werden und sich liebevoll engagieren für Menschen, die es brauchen. Ich höre von Ärzten, die aus der Rente zurückkommen und ihren Dienst wieder aufnehmen, Pflegepersonal, das bis an die Grenzen der eigenen Kraft geht. Ich kenne Familien, die Oma und Opa nur noch per Video sehen, weil sie sich um die Gesundheit ihrer Liebsten sorgen.

Ich beobachte Menschen, die tagtäglich in die offene Kirche kommen, um zu beten: aus Liebe für einen Menschen, dem es nicht gut geht. Ich sehe, was uns zusammenhält: die Liebe füreinander. Und dort, wo in Liebe gehandelt wird, kann auch in Liebe verziehen werden. Ja, es läuft nicht alles rund und ich möchte gar nicht alles mit der rosaroten Brille sehen. Aber wo hilft Querdenken, wenn es nicht ein liebendes Mitdenken wird? Wo wird unsere Liebe echt?

An Weihnachten erinnert uns Gott ganz eindringlich an das Maß der Liebe. Er wird Mensch, um uns seine Liebe zu bringen. Dort, wo ein Herbergsbesitzer aus Liebe noch seinen allerletzten Platz zur Verfügung stellt, damit Maria und Josef nicht auf der Straße bleiben müssen. Dort, wo einfache Hirten einer fremden Familie Nähe schenken, damit sie nicht allein sind. Dort, wo drei Weisen, von dem geben, was sie haben, um das Neugeborene in unserer Welt zu begrüßen. Dort, wo der Engel liebevoll ruft: Fürchtet euch nicht. Dort, wo Gott dir ganz nah kommt: in einem Menschen.

Wenn Liebe das Maß unserer Zeit ist, dann ist dieses Maß noch nicht voll genug. So wünsche ich Ihnen gesegnete und liebevolle Weihnachten.

Matthias Leis,

Pastoralreferent der

Seelsorgeeinheit

Mannheim-Süd

