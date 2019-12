Vom Schorschblick überrascht

Anfang des Jahres schien die Zukunft des Marktplatzes klar: Abriss des Hauses am Markt, Neubau für geschätzte 6,8 Millionen Euro. Mietverträge hatten das Café Extrablatt, Familienzentrum und Hospiz-Verein unterschrieben. Soweit, so bekannt.

Es kam der Mai und mit ihm der Abrisstrupp. Der 70er-Jahre-Bau wurde fachmännisch entkernt und Stockwerk um Stockwerk abgetragen. Bis Mitte August sollte das Gebäude verschwunden sein. Den Zeitplan konnten die Verantwortlichen einhalten, aber als der Sommer kam, war nichts mehr wie zuvor. Je weniger vom Haus zu sehen war, desto mehr konnte man die Stadtkirche Sankt Georg vom Marktplatz aus erblicken – was nicht wirklich überraschend kam. Aber die mittlerweile als „Schorschblick“ berühmt gewordene Ansicht führte zu Protestbekundungen in der digitalen Welt, aber auch zu Unmutsäußerungen auf der Straße. Der „Schorschblick“ soll bleiben, die Stadt auf einen Neubau verzichten, so zusammengefasst und freundlicher formuliert die damalige Stimmungslage.

Bürgermeister Rolf Richter setzte daraufhin im August zu einer spektakulären Rolle rückwärts an und beerdigte sein einstiges Vorzeigeprojekt, für das er und die Koalition über Monate hinweg intensiv geworben hatten. Schließlich wollte man mit dem dreigeschossigen Neubau die gewünschte Belebung des Marktplatzes erreichen.

Das war binnen kürzester Zeit aber Schnee von gestern. Der Rathauschef gab zu, die Lage falsch eingeschätzt zu haben und legte im Alleingang das Vorhaben zu den Akten. Offiziell natürlich nur eine Empfehlung, schließlich gab es einen gültigen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung. In der Koalition sorgte die Aktion für schwere Verstimmungen, GLB und BfB waren wenig begeistert. Die CDU formierte sich allerdings hinter ihrem Verwaltungschef, im September setzte das Stadtparlament den eigenen Beschluss vorerst außer Kraft.

Mit einer vom Dreierbündnis modifizierten Verwaltungsvorlage ging es in die nächste Runde. Die sah den „ergebnisoffenen Dialogprozess“ vor, der im Herbst in Kooperation mit dem Bürgernetzwerk durchgezogen wurde. Das Resultat der Dialogforen und Arbeitsgruppensitzungen wurde im Dezember dem Bauausschuss vorgestellt und bei einer Bürgerversammlung präsentiert.

Nach wie vor hohe Priorität genießt demnach der „Schorschblick“, einem Neubau ist man allerdings ebenfalls nicht abgeneigt, solange er nicht die Stadtkirche verdeckt. Gastronomie darf es ebenfalls zur Belebung des Marktplatzes sein – ob klein, fein und mit regionalen Ansätzen oder größer wie ursprünglich mit dem Café Extrablatt geplant, ist offen. Unabhängig davon gibt es aber weiterhin Befürworter eines „Marktplatzes der Zukunft“ ohne neues Gebäude. Sie schlagen eine offene Gestaltung des Areals mit der Stadtkirche am oberen Ende vor.

Die Ideen und Argumente der Gruppierung wurden ebenfalls dokumentiert und an die kommunalpolitischen Gremien weitergereicht. Am Zug ist jetzt die Verwaltung. Das Team um Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung muss für die Stadtverordnetenversammlung im Februar eine Vorlage liefern, damit die Fraktionen über die Auslobung für einen städtebaulichen Wettbewerb entscheiden können.

Das ist nämlich der nächste große Schritt: Architektur- und Planungsbüros sollen ihre Vorstellungen für den Marktplatz einreichen, im Sommer soll ein Sieger gekürt werden – wie bisher auch unter einer möglichst breiten Einbeziehung der Bürger. Läuft es nach dem bisher in Umlauf gebrachten Zeitplan, könnte die Stadtverordnetenversammlung im September die Planungen für den Marktplatz 2.0 auf den Weg bringen.

Ob es tatsächlich so kommt, muss abgewartet werden. Zum einen ist erneut ein Murren aus diversen Ecken der Stadtgesellschaft zu vernehmen, was das aktuelle Verfahren betrifft. Zum anderen wurde bisher bewusst nicht über die finanziellen Rahmenbedingungen gesprochen. Es gibt demnach noch ausreichend Gelegenheit für weitere Rollen rückwärts, Meinungsänderungen und Richtungswechsel. Der bisherige Schlingerkurs hat gezeigt, dass in Bensheim mal wieder nichts unmöglich ist.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.12.2019