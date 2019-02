Von Bischöfen und Faschisten

„Gewisse Momente“ ist ein Buch mit Erinnerungen an Menschen, Situationen, aber auch Bücher, die Andrea Camilleri in seinem Leben geprägt haben. Besonders berühren die Geschichten aus seinen Kindheits- und Jugendtagen, die der italienische Autor (Jahrgang 1925) in der sizilianischen Provinz Agrigrent verbracht hat.

Denkwürdige Begegnungen

Dort trifft er etwa während des Zweiten Weltkriegs (1939-1945) den pummeligen Antonio mit seinen „dicken Brillengläsern“, der an die Front geschickt wurde, dank „ein paar Dummheiten“, aber bald wieder zurück in Porto Empedocle ist. Der Kapitän Campanella beeindruckte den Autor, weil er bei einer Seenotrettung die Nerven behielt. Das Hausmädchen Pina gewann seinen Respekt, weil sie sich von den deutschen Offizieren in Italien nicht einschüchtern ließ.

In kurzen Kapiteln berichtet der Autor über seine Erfahrungen mit den Faschisten und über das Buch, das ihn zum überzeugten Kommunisten machen sollte. Er beschreibt aber auch sein gebrochenes Verhältnis zum Katholizismus und die berührende Begegnung mit einem Bischof, der ihm dennoch das Sakrament der Firmung spendete, damit Camilleri kirchlich heiraten durfte.

Einige Kapitel handeln von berühmten Persönlichkeiten wie dem Schriftsteller Primo Levi oder dem Philosophen Benedetto Croce, denen Camilleri begegnete. Kurzum, „Gewisse Momente“ ist ein nachdenkliches Buch, in dem ein Mann mit über 90 Jahren noch einmal sein Leben Revue passieren lässt und sich mit rückblickendem Verständnis bedankt für das Gute, das ihm trotz aller Härten widerfahren ist. dpa

