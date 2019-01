Von Dublin in die USA

Ihre transatlantischen Erzählungen aus der Sicht irischer Einwanderer in die Nähe von New York sind nicht so dramatisch herzzerreißend wie Frank McCourts „Die Asche meiner Mutter“. Bei der lange vergessenen Autorin Maeve Brennan (1917-1993) geht es eher um ein Milieu, wie es James Joyce in „Dubliners“ gezeichnet hat. Brennan, lange Jahre Redakteurin beim „New Yorker“, erzählt aus weiblicher Perspektive etwas milder und lebensbejahender. Und mit faszinierender, extrem detailreicher Präzision, vor allem, wenn es um Personen geht. Speziell Kinder meint man, regelrecht vor sich stehen zu sehen. Ihre sämtlichen Erzählungen hat der Steidl Verlag in zwei einzeln erhältlichen Bänden wieder veröffentlicht; sinnvoll aufgeteilt in „Dubliner Geschichten“ und „New Yorker Geschichten“. Die schlicht-schönen Leineneinbände in Grün oder Gelb spiegeln den Erzählstil fast kongenial. jpk

