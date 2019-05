Von Klöstern, Kosmetik und Kommissionen

Was hat das Gebäude der europäischen Kommission mit einem Kloster zu tun?

Zumindest ein bisschen etwas. Die Frauen des Augustinerordens dürften kaum geahnt haben, dass sie seit 1864 für etliche Jahrzehnte ihre täglichen Gebete genau an dem Ort sprachen, der einmal zum Zentrum der Europäischen Union werden würde. Denn der „Konvent der Damen von Berlaymont“ hatte genau dort sein Kloster errichtet, wo viele Jahrzehnte später die EU-Kommission ihr bekanntestes Gebäude beziehen würde: das Berlaymont, dieser 15 Stockwerke hohe, sternförmige Bau, in dem rund 3000 Mitarbeiter die Geschicke der Union lenken.

Welchen Einfluss hat die EU auf den Fettgehalt der Milch auf meinem Frühstückstisch?

Einen großen. Ob es sich um Vollmilch, fettarme oder Magermilch handelt – alles ist festgelegt. Der Fettgehalt wurde europäisch geregelt. Wer den Karton mit der Aufschrift ,,mindestens 3,8 Prozent Fett“ wählt, erhält eine Vollmilch mit natürlichem Fettgehalt. Bei ,,mindestens 3,5 Prozent Fett“ handelt es sich bereits um ein gänzlich anderes Produkt mit eingestelltem Fettgehalt.

Vor dem Frühstück geht es meistens noch unter die Dusche. Auch dort hat die EU ihre Finger im Spiel?

Das Wasser, das aus der Brause rieselt, ist strengstens durch die Trinkwasserrichtlinie 98/93/EG reguliert. Die legt nämlich nicht nur fest, dass das Wasser genauso gut wie Mineralwasser sein muss und sich sogar für Diäten eignet. Und damit sich an dieser Qualität auch rein gar nichts ändert, müssen Bauherren und die Installationsbetriebe darauf achten, dass die Leitungen, durch die das Wasser in die Wohnung fließt, aus Rohren besteht, die keine Fremdstoffe abgeben.

Bestimmt sie auch, mit welcher Seife ich dusche?

Das nicht, aber jedes Produkt muss zuvor die Kosmetik-Verordnung absolvieren. Die Bestandteile müssen genauestens auf der Verpackung aufgelistet sein. Die Ware darf möglichst nicht an Tieren im Labor getestet worden sein. Es dürfen keinerlei hautreizende Ingredienzen benutzt werden – für alle Fälle muss die Anschrift der verarbeitenden Firma genannt werden. Neuerdings dürfen Duschgels auch keine Mini-Plastikteilchen mehr enthalten. Der Grund: Diese kleinen Kügelchen machen sich bei der Klärung des Abwassers selbstständig und landen im Meer.

Nach der Dusche und dem Abtrocknen ziehe ich mir frische Sachen an, was hat die EU damit zu tun?

Sie hat Vorschriften erlassen, die den Träger von Kleidung schützen sollen. So dürfen Hemd, Hose, Rock, T-Shirt und Schuhe keine Farben enthalten, die die Haut reizen können. Es ist auch verboten, dass kleinteilige Applikationen auf Kleidung aufgenäht werden, die für Kleinkinder unter drei Jahren gefährlich werden könnten. Das ist selbstverständlich? Mitnichten. Jedes Jahr holen die Aufsichtsämter der Gemeinschaft etliche Artikel wieder aus den Regalen, weil ausländische Hersteller gegen die Auflagen des CE-Gütesiegels oder andere Produktionsvorschriften verstoßen haben.

All diese Rechtsvorschriften wurden vom Europäischen Parlament beschlossen. Was verdient eigentlich so ein Abgeordneter?

Ein Europa-Parlamentarier hatte in der abgelaufenen Legislaturperiode ein monatliches Grundgehalt von 8020,53 Euro brutto. Davon sind eine EU-Steuer und ein Unfallversicherungsbeitrag zu leisten, was netto 6250,37 Euro ergibt. Ab 63 gibt es ein Ruhegehalt von 3,5 Prozent des Gehalts für jedes volle geleistete Amtsjahr, jedoch maximal 70 Prozent des Gehalts. Hinzu kommen noch Spesen, Tagesgeld für Sitzungen und Ausgaben für Mitarbeiter des Büros.

Und was verdient ein EU-Kommissar?

Ein EU-Kommissar ist für einen Bereich zuständig, zum Beispiel Umwelt oder den Haushalt der EU. Er ist Mitglied der Kommission, die Gesetzesvorschläge ins Parlament einbringt. Der Basislohn eines Kommissars beträgt derzeit 19 909,89 Euro im Monat – Zulagen nicht eingerechnet. Der Kommissionspräsident (derzeit noch Jean-Claude Juncker, Bild) darf sich über 24 422,80 Euro freuen. Diese Gehälter werden versteuert, die Abgaben fließen in den EU-Haushalt zurück.

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.05.2019