Von Schuld und Sühne

Mit ihren Romanen „Die Farben des Nachtfalters“ und „Aus der Dunkelheit strahlendes Licht“ sowie dem Erzählungsband „Die Schuldigen von Rotten Row“ ist die simbabwische Autorin Petina Gappah auch hierzulande bekanntgeworden. Die Rotten Row genannte Straße kommt auch im neuen Erzählungsband „Im Herzen des goldenen Dreiecks“ vor, denn diese Stories spielen nahezu ausschließlich in der Siedlung am Rande einer simbabwischen Großstadt.

So ganz neu ist der Band aber nicht. Es handelt sich um Gappahs erstes Buch, das nun auch auf Deutsch vorliegt. Doch schon diesen Erzählungen ist anzumerken, warum Gappah, die studierte Juristin, die einige Jahre in Graz und als Anwältin in Genf lebte, eine Vorliebe für die Geschichten von Ferdinand von Schirach hat. Auch Gappah schreibt lakonisch, schildert Fakten geradezu unbeteiligt, und immer steht novellengleich ein besonderes Geschehen im Mittelpunkt ihrer Geschichten.

Ist der Originalband nach der Erzählung „Elegie auf Easterly“ benannt, nimmt der deutsche Titel mit der Erzählung „Im Herzen des goldenen Dreiecks“ einen bezeichnenden Perspektivwechsel vor. „Elegie auf Easterly“ schildert, wie eine Frau in einer informellen Siedlung vom Ehebruch ihres Mannes und damit vom Missbrauch an einer geistig behinderten Frau erfährt, der sie dann das Kind entwendet. Dagegen ist „Im Herzen des goldenen Dreiecks“ aus der Sicht einer privilegierten Dame geschrieben, die vom Leben in Slums nicht die geringste Ahnung hat.

Aber Vorhaltungen und moralische Rügen sind Gappahs Sache nicht – sie beschreibt nüchtern und lässt ihre Leserschaft selbst urteilen. Da geht es um Machenschaften in Regierungskreisen, Auseinandersetzungen mit europäischen Behörden, Aids, tödliche Lebenslust auf Tanzbühnen, Internetbetrüger oder die Arbeitsbedingungen von Hausmädchen. Immer werden Kluften erkennbar, zwischen sozialen Schichten, Ehepartnern oder Zivilisationen, und damit erzählt Gappah von Brüchen, die Individuen tagtäglich bestehen und überbrücken müssen.

Gappah schildert dabei mit Sympathie die Kraft ihrer Figuren – und verurteilt auch die nicht, die für sich allein zwischen Recht und Unrecht abwägen müssen und sich bisweilen für unrecht entscheiden (Arche Verlag. 269 Seiten, 12 Euro). malo

Samstag, 19.09.2020