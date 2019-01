Von tiefem Schmerz bis zu Entzücken

Die Fähigkeit, einen magischen musikalischen Dialog führen zu können und zu sprudelnder Spielfreude fähig zu sein, wird dem „Trio con Brio“ Copenhagen nachgesagt. Beides werden die Geigerin Soo-Jin Hong, die Cellistin Soo-Kyung Hong und Pianist Jens Elvekjaer unter Beweis stellen müssen, wenn sie am Donnerstag, 24. Januar, um 20 Uhr, in der Aula der Hans-Freudenberg-Schule auf Einladung des Kammermusikvereins Weinheim auftreten. Das 1999 an der Wiener Musikhochschule gegründete Klaviertrio bietet nämlich ein Programm, das vollkommen konträre Ausdrucksformen des Genres bietet.

Zu Beginn des Abends wird vor allem Pianist Elvekjaer im Mittelpunkt stehen. Joseph Haydn hat sein Trio E-Dur für Violine, Violoncello und Klavier während seines zweiten Aufenthaltes in London 1795 für Miss Theresa Jansen, die spätere Mrs. Bartolozzi, komponiert und hatte dabei ihr besonderes Talent für koloristisches Spiel im Blick. Auch Witz und Kraft des Pianisten geben diesem dreisätzigen Werk seinen ganz eigenen Charakter.

Anschließend folgt im Programm nicht nur der Wechsel von E-Dur zu e-Moll, von Joseph Haydn zu Dimitri Schostakowitsch, sondern auch ein extremer Stimmungsumschwung im Konzertsaal. Das Kriegsjahr 1944 und dazu der Verlust von Iwan Sollertinski, einem Musikwissenschaftler und guten Freund, stürzten Dimitri Schostakowitsch in tiefe Trauer. Seinen Schmerz komponierte er in das Trio e-Moll, op 67 für Violine, Violoncello und Klavier. Gleich zu Beginn wird Soo-Kyung Hong ihrem Cello bei einem Trauermarschthema einen Klang von eisiger Starre geben. Es ist fürwahr schwere, eindringliche musikalische Kost, die da die Zuhörer erwartet und anschließend eine Pause nötig macht.

Im zweiten Teil des Konzertes erklingt dann mit dem Klaviertrio B-Dur, op. 97 von Ludwig van Beethoven ein Trio, das laut Kammermusikführer so lyrisch wie das G-Dur-Klavierkonzert, so pastoral wie die 6. Symphonie und in Klavierpassagen so raumgreifend wie das Es-Dur-Klavierkonzert klingt. Seine Klaviertrios widmete der Meister adeligen Gönnern; im speziellen Fall sein 1811 komponiertes Trio B-Dur op. 97 dem jungen Erzherzog Rudolph, weshalb es auch als das „Erzherzogtrio“ bekannt ist. Mit einer Fülle von Variationen und einer Komposition, die allen drei Instrumenten gestattet, vollkommen zueinanderzufinden, dürfte das Konzert am Ende für reichlich Entzücken und Freude sorgen. dra

