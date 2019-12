Vorerst doch keine Hubbel

Die OEG-Haltestelle Hauptbahnhof bleibt ein Dauerthema. © Reimer

Dauerbrenner OEG-Haltestelle: Vergangene Woche hat die Redaktion über die Verkehrsproblematik an der Haltestelle Hauptbahnhof am Weinheimer Postknoten berichtet. Täglich verirren sich Autofahrer ins Gleisbett und rauschen durch die Haltestelle.

Allein darüber zu berichten, ändert allerdings noch nichts am Problem. Das wurde auch am Dienstagvormittag wieder deutlich, als nicht nur drei Autos hintereinander in die Haltestelle fuhren, sondern sich sogar ein Brummi-Fahrer mit seinem Lastwagen samt Anhänger auf die Gleise verirrte.

Die Stadt Weinheim hatte vergangene Woche auf Nachfrage darüber informiert, dass auch die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) erkannt hat, dass an dieser Stelle nachgebessert werden muss, und plane, sogenannte Markierungsnägel zu installieren (wir berichteten). Dabei handelt es sich um kleine Hubbel aus Metall, die nicht nur optisch auffallen, sondern auch akustisch warnen, weil es beim Überfahren poltert.

Blieb die Frage, wann diese Nägel kommen. Denn die Situation ist gefährlich, gerade mittags, wenn sich Dutzende Schüler an der Haltestelle tummeln. Eine erneute Nachfrage bei der RNV-Pressestelle hat jetzt ergeben: Die Hubbel kommen vorerst gar nicht. Aber es passiert zumindest etwas. „Bis Freitag soll eine durchgezogene gelbe Markierung auf die Straße aufgebracht werden“, so Pressesprecher René Weintz. Die gelbe Markierung werde später durch eine durchgezogene weiße Linie ersetzt. Die sogenannten „Markierungsnägel“ seien lediglich eine Option, die man sich offenhalte, falls das Falschfahrer-Problem danach immer noch besteht. Bei der RNV hofft man aber, dass die durchgezogene Linie ausreicht. Pressesprecher Weintz wies im Gespräch auch noch einmal in aller Deutlichkeit darauf hin: „Es gibt an der Stelle eine klare Verkehrsregel und ein Verbotsschild, das darauf hinweist, dass die Einfahrt in die Haltestelle untersagt ist.“ shy

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.12.2019