Vorfreude auf Halloween

Hannover/Berlin.Knapp eine Woche vor der Halloween-Nacht am 31. Oktober steigt vielerorts die Vorfreude. Vor allem in Hannover: Dort wurden die Tiergehege passend zum Gruselfest mit ausgeschnittenen Kürbissen bestückt. Auf unserem Bild taucht darin ein Falklandkarakara ein, eine exotische Vogelart. Er hätte wohl auch keine Einwände, wenn das Fruchtfleisch noch komplett im Kürbis wäre.

Pünktlich zu Halloween kommen auch gleich mehrere Filme zum Fürchten ins Kino. Das Animationswerk „Die Addams Family“ erzählt von einer auf den ersten Blick schaurigen, im Kern aber äußerst liebenswerten Familie und richtet sich damit auch an ein jüngeres Publikum. „Scary Stories to Tell in the Dark“ und „Halloween Haunt“ hingegen setzen auf handfesten Horror. Bild: dpa

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.10.2019