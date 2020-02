Vorhang auf, Playstation an

Das Lieblingsspiel zocken und dabei die Bilder auf einer richtig großen Leinwand sehen – das können Gaming-Fans ab Samstag regelmäßig im „Modernen Theater“ in Weinheim erleben. Kinochef Alfred Speiser startet am morgigen Samstag eine neue Reihe. „Gamen im Kino“ heißt sie.

„Mehr Fun und Action sowie ein riesiger Spielspaß wird durch das moderne Soundsystem und die Projektion auf eine überdimensionierte Leinwand garantiert“, wirbt Speiser in einem Flyer für sein neues Angebot. Mitbringen müssen Gamer ihre Spiele-Konsole inklusive der mitgelieferten Anschlusskabel (Playstation, X-Box, Nintendo Wii), die Spiele und die dazugehörigen Controller je nach Anzahl der Spieler. Einzige Einschränkung: Aus technischen Gründen werden derzeit keine Computer sowie Spiele mit einer optischen Bewegungserkennung unterstützt. Vorerst ist das Gaming-Event in einer Testphase, sagt Alfred Speiser. „Mal sehen, wie es angenommen wird.“

Eintritt frei

Was man sonst noch wissen muss? Der Eintritt ins Kino ist frei, für die Gamer besteht lediglich eine Verzehrpflicht in Höhe von 7 Euro (Kinder) beziehungsweise 10 Euro (Erwachsene) an der Kinotheke.

„Gamen im Kino“, gespielt werden kann immer samstags von 10 bis 13 Uhr und von 22.30 bis 1.30 Uhr im Modernen Theater, Hauptstraße 61 in Weinheim. Infos gibt es auch unter der Telefonnummer 06201/ 62 155, per E-Mail zentrale@kinoweinheim.de und im Internet: www.kinoweinheim.de. wn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.02.2020