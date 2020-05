Vorne spielt jetzt die Musik

Mannheim.Von Fahrzeugen des Autoherstellers BMW erwartet die Kundschaft in erster Linie Sportlichkeit. Und das schon ab dem 1er, der Einstiegsbaureihe der Bayern. Doch mit der dritten Generation beginnt für das erfolgreiche Premium-Kompaktauto eine neue Zeitrechnung. Denn der kleine Bayer setzt nun auf den Frontantrieb. Obendrein arbeiten in den Einstiegsmodellen nur noch Dreizylinder.

Manch einem BMW-Kunden treibt dies Sorgenfalten auf die Stirn und er fragt sich, ob ein Dreizylinder mit Vorderradantrieb genauso viel Kraft auf die Straße bringt wie die Vorgänger mit vier Töpfen und dem Druck auf die Hinterräder. Der Test soll dies klären.

Mehr Platz im Innenraum

Zunächst einmal bringt der Wechsel vom Heck- auf den Frontantrieb mehr Platz im Inneren. Der Quermotor und ein niedriger Mitteltunnel wirken sich vor allem auf die Fondsitze aus. Kopf-, Ellbogen- und Kniefreiheit sind im Vergleich zum Vorgänger gewachsen. Auf der Hinterbank muss sich ein 1,80-Meter-Mann trotz eines schräg abfallenden Dachs keine Sorgen um seine Frisur machen. Der Gepäckraum ist um 20 Liter gewachsen und bietet nun ein Volumen von 380 Litern. Bei umgeklappter Rückbank erhöht sich die Kapazität auf 1200 Liter.

Das Interieur wirkt modern mit hochwertigen Materialien, die bestens verarbeitet sind. Direkt vor sich hat der Fahrer ein 10,25 Zoll großes Instrumenten-Kombi. In gleicher Größe liefert auch ein touchfähiges Display Informationen. Optional projiziert ein Head-Up Display Daten auf die Scheibe. Durch den Wechsel auf den Frontantrieb hat sich auch äußerlich etwas getan. Der 1er erhielt neue Proportionen und eine fließende, langgestreckte Form. Die Motorhaube geriet kürzer, das Heck breiter. Die charakteristische BMW-Niere ist größer und präsenter.

Wie an einer Schnur gezogen

Unter der Motorhaube arbeiten wahlweise neben Drei- auch Vierzylindermotoren. Zwei Benziner mit 140 und 306 PS sowie drei Diesel (116, 150, 190 PS) stehen zur Verfügung. Das Einstiegsmodell in der 1er-Welt ist der 118i. Sein Dreizylindermotor mit 1,5 Litern Hubraum leistet 140 PS. Das maximale Drehmoment liegt bei 220 Nm. Der 118i beschleunigt von 0 auf 100 km/h in 8,5 Sekunden bis auf eine Höchstgeschwindigkeit von 213 km/h. Gespickt mit moderner Fahrwerkstechnik und innovativer Technologie lässt sich der Fronttriebler agil steuern, nimmt mit Leichtigkeit schnelle Kurvenpassagen, ohne dass die Räder ihre Haftung verlieren. Wie an einer Schnur gezogen zieht der Bayer seine Bahnen.

Das Untersteuern, bei dem das Auto über die Vorderräder nach außen schiebt, unterbleibt. Wenngleich das Fahrwerk primär sportlich-straff ausgelegt ist, so hat der Federungskomfort dennoch nicht gelitten. Mit zahlreichen Systemen sorgt BMW für diesen Fahrgenuss, wie beispielsweise die sogenannte aktornahe Radschlupfbegrenzung. Diese verbessert die Traktion beim Anfahren, in Kurven sowie auf nasser Fahrbahn. Die Sorgen sensibler BMW-Kunden sind unbegründet. Der Fronttriebler läuft flott, sicher und agil. Mindestens 28 300 Euro müssen für den 118i ausgegeben werden.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.05.2020