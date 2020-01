Vorteile ganz klar in der Stadt

Köln.Der Renault Twingo ist eine coole Kiste. Nach seiner Modellpflege fällt der kompakte Stadtflitzer mit neuer Optik noch mehr auf. Durch sein freundliches Gesicht gewinnt der Franzose auf Anhieb Sympathiepunkte. Mit der unverwechselbaren Lichtsignatur mit LED-Tagfahrtlichtern in C-Form zeigt er sich zur Renault-Familie zugehörig. Überarbeitete Scheinwerfer und Stoßfänger steigern die optische Präsenz. Auffällig auch ein zusätzlicher Einlass auf der linken Seite, der die Luftzufuhr zum Motor verbessert. Dieser wiederum arbeitet im Heck unterhalb des Laderaums.

Das Stadtauto ist ein Fünftürer, auch wenn dies wegen der verborgenen hinteren Türgriffe nicht auf Anhieb erkennbar ist. Der Kleinwagen lässt sich mit verschiedenen Paketen außen wie innen individuell auffrischen. So können Außenspiegel, Zierblenden am Kühlergrill, Seitenschutzleisten oder Heckstoßfänger in einem anderen Ton als die Wagenfarbe bestellt werden.

Der Innenraum des Testwagens empfing seine Passagiere beispielsweise in Weiß mit einem zusätzlichen Mango-Gelb. Auch die Sitze nehmen das Gelb auf. Das Platzangebot ist für einen Kleinwagen nicht schlecht. In der zweiten Reihe indessen ist bei größer gewachsenen Mitfahrern die Kniefreiheit ausgereizt, während es nach oben hin mehr Spielraum gibt.

Das Gepäckabteil fasst 219 Liter. Wird die Rückbanklehne umgeklappt, steigt die Ladekapazität auf 980 Liter. Für den Transport von Gegenständen bis zu 2,31 Meter kann die Beifahrersitzlehne umgeklappt werden. Die Insassen sitzen in dem kleinen Franzosen relativ hoch und genießen somit eine gute Übersicht. Das peppige Interieur beinhaltet auch ein neues Multimediasystem mit einem Sieben-Zoll-Touchscreen. Es erlaubt die Smartphone-Integration über Apple CarPlay und Android AUTO. Angetrieben wird der Franzose wahlweise von drei Benzinern mit 65, 73 oder 93 PS.

Dreizylinder-Turbomotor

Der gefahrene Twingo TCe 90 EDC überträgt seine Kraft über ein Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe an die Hinterräder. Der Dreizylinder-Turbomotor beschleunigt den Twingo in 11,1 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 km/h bis auf eine Höchstgeschwindigkeit von 165 km/h. Das erlaubt in der Stadt zügiges Vorankommen. Auf der Landstraße oder der Autobahn will aber keine große Fahrfreude aufkommen, zumal der Twingo beim Gas geben laut wird und zudem Unebenheiten an die Mitfahrer weitergibt. Sein Revier ist ohne Zweifel die Stadt. Durch enge Gassen wuselt er, dass es eine wahre Freude ist.

Mit nur 3,62 Metern Länge und einem extrem kleinen Wendekreis von 8,6 Metern ist das Fahrzeug höchst agil und findet in der kleinsten Parklücke Platz. Der Twingo wendet selbst auf geringem Raum in einem Zug. Groß indessen ist der Durst des Dreizylinders. Laut Werk benötigt der Turbolader in der Stadt 6,6 Liter pro 100 Kilometer. Nach Testfahrten zeigte uns der Bordcomputer dort sogar einen Verbrauch von 8,5 Litern an. Das ist effektiv zu viel. Auch der Durchschnittswert des Werkes von 5,1 Litern wurde bei Testfahrten von uns um fast zwei Liter pro 100 Kilometer überboten.

Der Renault Twingo TCe 90 EDC Intens kostet 15 790 Euro. Die Preisliste startet bei 10 290 Euro.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/auto

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.01.2020