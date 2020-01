Vortrag über die fünf Elemente

Der Kneippverein Weinheim und Umgebung beginnt das Vereinsjahr 2020 mit einem unterhaltsamen Nachmittag, bei dem die fünf Elemente nach Kneipp im Mittelpunkt stehen und kennengelernt werden können. Aktives Mitmachen ist möglich und erwünscht, heißt es in einer Pressemitteilung des Kneippvereins. Los geht es am Freitag, 24. Januar, um 15.30 Uhr im Haus Pamina am Marienplatz in Weinheim-West, direkt neben der Marienkirche. Auf dem Programm steht auch eine kurze Lachyogaeinheit. Die Veranstaltung ist öffentlich, wer nicht im Kneippverein Mitglied ist, muss einen Kostenbeitrag in Höhe von drei Euro zahlen. Zwecks besserer Planung wird um Anmeldung unte Telefon 0176-87830775 gebeten. wn

