Vortragsreihe startet

Die GRN-Vortragsreihe „Im Zentrum: Gesundheit“ startet 2020 mit der Wiederholung eines der am besten besuchten Vorträge aus dem Vorjahr: „Plötzlicher Herztod: Kann verhindert werden“. Im November hatten die Veranstalter zahlreichen Besuchern keinen Sitzplatz mehr anbieten können, schreiben die Gesundheitszentren Rhein-Neckar in einer Pressemitteilung. Deshalb lädt die GRN-Klinik am Donnerstag, 16. Januar, um 18.30 Uhr erneut ein, sich in einem Vortrag von Grigorios Korosoglou, Chefarzt der Kardiologie, Angiologie und Pneumologie, zum Thema zu informieren. Die Veranstaltung findet in der Cafeteria der Klinik (Röntgenstraße 1) statt. Der Eintritt ist frei.

In Deutschland sterben jedes Jahr rund 65 000 Menschen an einem plötzlichen Herzstillstand. Damit zählt der plötzliche Herztod hierzulande zu den häufigsten Todesursachen. Auslöser kann im Prinzip jede Erkrankung sein, die Herzrhythmusstörungen hervorruft; am häufigsten ist allerdings eine unerkannte Koronare Herzkrankheit. Professor Korosoglou wird über Symptome, Diagnostik sowie Therapiemöglichkeiten dieser Erkrankung informieren und aufzeigen, dass Vorsorge möglich ist und ein tödlicher Verlauf verhindert werden kann.

Blick hinter die Kulissen

Die GRN-Reihe geht 2020 in die zweite Runde. Nach dem Start mit zwölf Veranstaltungen im Jahr 2019 werden in diesem Jahr 15 Vortragsabende an vier verschiedenen Standorten (Eberbach, Schwetzingen, Sinsheim und Weinheim) zu Aspekten rund um das Thema Gesundheit stattfinden. Die Vorträge widmen sich 2020 verstärkt interdisziplinären Themen wie der Hygiene und Patientensicherheit im Krankenhaus, einem Blick hinter die Kulissen der Notfallambulanz oder dem Umgang mit einer gesundheitlich oder anderweitig begründeten Lebenskrise. Zu den Referenten zählen Chef- und Oberärzte aus den GRN-Kliniken ebenso wie Experten aus der Pflege und therapeutischen Berufen. Auch die Pflegeeinrichtungen der GRN Gesundheitszentren gewähren durch Vorträge einen Einblick in ihre Arbeit. wn

