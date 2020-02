VW Caddy in fünfter Generation

Hannover.VW bereitet den Start des neuen Caddy vor. Wenn die Niedersachsen im Lauf des Jahres die fünfte Generation des Kleintransporters auf den Markt bringen, rückt er wieder näher an den Golf heran. Das teilte der Hersteller in Düsseldorf mit. So wechselt der Konkurrent von Renault Kangoo und Citroen Berlingo zur Konstruktionsplattform des Modularen Querbaukasten (MQB) und profitiert damit von zahlreichen Innovationen des meistverkauften VW-Modells. So stellt VW für den wieder als Kombi- und Kastenwagen angebotenen Golf für Praktiker nicht nur deutlich mehr Platz im Innenraum in Aussicht.

Sondern erstmals wird es auch digitale Instrumente sowie einen großen Touchscreen geben. Die Motoren sollen weniger Kraftstoff verbrauchen. Und dank der neuen Abgasreinigung mit doppelter Harnstoff-Einspritzung (AdBlue) sollen die Diesel zu den saubersten am Markt werden. Bis zu 19 Assistenzsysteme stehen zudem bereit.

