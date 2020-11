VW: GTD sehr sauber

Beim 200 PS starken GTD startet VW die Preisliste bei 38 114 Euro. © dpa

Wolfsburg.Auch von der achten Golf-Generation gibt es wieder ein besonders sportliches Dieselmodell. Der Golf GTD rollt laut VW in diesen Tagen in den Handel und kostet mindestens 38 114 Euro. Dafür gibt es den Fünftürer mit einem 2,0 Liter großen Selbstzünder, der mit 147 kW/200 PS und 400 Nm die Leistungsspitze in der GTD-Historie markiert. Damit beschleunigt er dem Hersteller zufolge in 7,1 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und erreicht ein Spitzentempo von 245 km/h. Der Verbrauch im Mittel liegt bei 4,4 Liter (117 g/km CO2). Außerdem drückt eine doppelte Adblue-Einspritzung den NOx-Ausstoß um bis zu 80 Prozent und macht den Diesel so laut VW zu einem der saubersten seiner Art.

Ähnlich wie beim GTI für die Otto-Fraktion und dem GTE für die Plug-in-Freunde hat VW auch beim GTD das Design modifiziert. So fährt der Spitzendiesel mit einem Kühlergrill in Wabenoptik, einer LED-Leiste zwischen den Scheinwerfern und zwei markanten Endrohren. Außerdem hat VW die Ausstattung unter anderem um Sportsitze mit Karomuster erweitert. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.11.2020