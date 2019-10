Waghalsige Flucht vor der Polizei

Rohrbrunn.Die Polizei sucht Verkehrsteilnehmer, die in der Nacht auf Freitag auf der A 3 durch einen Falschfahrer gefährdet wurden. Als eine Streife ihn kurz nach Mitternacht bei Rohrbrunn kontrollieren wollte, hatte er Gas gegeben und war auf die Gegenfahrbahn gewechselt. Als Geisterfahrer setzte er seine Fahrt in Richtung Würzburg bis zur Rastanlage Spessart-Nord fort. Als er dort einen Streifenwagen bemerkte, drehte er um und bog erneut als Falschfahrer auf die A 3 ab. In Schlangenlinien fuhr er um entgegenkommende Autos herum. In Aschaffenburg zwang ihn die Polizei zum Anhalten. Er stand offenbar unter Drogen, hatte keine Fahrerlaubnis, das Auto war nicht zugelassen und die Kennzeichen erwiesen sich als gefälscht. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.10.2019