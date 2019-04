Waghubinger im Lorscher Sapperlot

Stefan Waghubinger © veranstalter

Mit seinem Programm „Jetzt hätten die guten Tage kommen können“ gastiert Stefan Waghubinger am Samstag (5.), 20.30 Uhr, im Lorscher Theater Sapperlot. Gekonnt spielt Waghubinger den nörgelnden Biedermann, denkt doch stets in großen Zusammenhängen und bringt am Ende jeden Gedanken pointiert und meist bittersüß zum Abschluss, heißt es dazu in einer Ankündigung.

In seinem dritten Soloprogramm hat es Waghubinger ganz nach oben geschafft: Auf dem Dachboden der Garage seiner Eltern sucht er eine leere Schachtel und findet den, der er mal war, den, der er mal werden wollte, und den, der er ist. Es wird also eng zwischen zerbrechlichen Wünschen und zerbrochenen Blumentöpfen, zumal da noch die Führer der großen Weltreligionen und ein Eichhörnchen auftauchen. Vorsicht trotz all der verstaubten Oberflächen: Zwischen den morschen Brettern geht es in die Tiefe.

Stefan Waghubinger wächst in einem kleinen Dorf im Steyrtal auf. 1978 zieht es ihn erstmals auf die Bühne: Als Josef gibt er im Weihnachtsstück der Grundschule sein Kabarett-Debüt. Unverschuldet stolpert er, fällt hin und bekommt dafür erste Lacher und Szenenapplaus. Doch es sollte noch über 30 Jahre dauern, bis er seiner wahren Berufung als Kabarettist folgt. Zunächst wird Stefan Waghubinger studierter Theologe und Theaterpädagoge. Seit 1997 schreibt er Kinderbücher und zeichnet Cartoons. 2009 tourt er dann mit seinem ersten Programm „Langsam werd ich ungemütlich“ und wird dafür vielfach mit Preisen bedacht. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 30.04.2019