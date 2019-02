Waiting for Frank spielt Irisches

Die Band „Waiting for Frank“ folgt den Spuren, die irische Liedermacher wie Christy Moore, Tony Small und Dougie MacLean in aller Welt hinterlassen haben. Die Musiker präsentieren ihr neues Programm mit dem Titel „Ride on“ am Sonntag, 10. Februar, ab 19 Uhr in der Alten Druckerei in Weinheim.

Waiting für Frank nehmen ihre Gäste mit in die weite Welt und in den Pub um die Ecke mit gefühlvollen Balladen, die das Leben der Iren aufgreifen. Die Alte Druckerei wird durch diese Musik zum Pub – ein großes Wohnzimmer, wo sich jeder kennt und in einer Gemeinschaft aufgenommen wird, in der niemand alleine ist. Tickets im Morgenforum Ladenburg, Hauptstraße 20. red

