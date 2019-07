Waldgottesdienst in Lützelsachsen

Die evangelische Kirchengemeinde Lützelsachsen lädt mit ihrem Kindergarten auch in diesem Jahr zum traditionellen Waldgottesdienst am Sonntag, 14. Juli, um 11 Uhr auf den Waldparkplatz Dornbachweg hinter dem Schützenhaus ein. Mit musikalischer Unterstützung von Kinder- und Kirchenchor werden die Schulanfänger des Kindergartens verabschiedet. Die Vorschulkinder werden auch selbst auftreten. Im Anschluss gibt es auf dem Gelände des Schützenhauses ein fröhliches Beisammensein. Rund um ihre Jurte laden die Pfadfinder zum Spielen und Basteln ein, das Weltladenteam bietet fair gehandelte Produkte an. Bei Regen wird unter dem Vordach des Schützenhauses gefeiert. wn

