Walldürn der Treffpunkt der Narren

Walldürn.Tausende Narren waren gestern in Walldürn unterwegs: In der „Affenstadt“ fand der Umzug des Narrenrings Main-Neckar statt. Die FG „Fideler Aff“, Gründungsmitglied des Narrenrings, richtete das 37. Fränkische Narrentreffen aus. Und zugleich fand das 25. BDK-Freundschaftstreffen statt, weswegen auch Zünfte aus der schwäbisch-alemannischen Fastnacht gekommen waren. Den Zuschauern wurde ein breiter Einblick in die verschiedenen Fastnachtsbräuche geboten. Und ein besonderer Gast war nach Walldürn gekommen, um sich das närrische Spektakel anzuschauen: Ministerpräsident Winfried Kretschmann. „Der Umzug hat mir sehr gut gefallen“, sagte der Landesvater zu den FN. Bild: Ralf Marker

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.02.2019