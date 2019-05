Walter Benjamin nun auch digital

Sie ist auf mehr als 20 Bände angelegt und erscheint Stück für Stück seit über zehn Jahren: die Kritische Gesamtausgabe von Walter Benjamin (1892-1940). Nun ist in der Reihe bei Suhrkamp ein zentrales Werk des Philosophen und Essayisten umfassend überarbeitet herausgekommen, die „Berliner Chronik/Berliner Kindheit um neunzehnhundert“. Das Besondere: Rund acht Jahrzehnte nach dem Abschluss der Niederschrift machen die Bearbeiter neben dem gedruckten Werk eine digitale Teiledition zugänglich.

Das Material „Walter Benjamin Digital“ findet sich unter „www.walter-benjamin.online“ im Netz und verfügt über eine filterbare Volltext-Recherche. Die Haupttexte, in denen der Autor über Erlebnisse und Gefühle seiner Kindheit in Berlin berichtet, sind in einen Text- und einen Kommentarband geteilt. Immer wieder werden Leser und Leserin darin auch optisch mitgenommen in die Entstehungsgeschichte; Streichungen, Ergänzungen und Neufassungen sind im Buch sichtbar. (Zwei Teilbände, 1118 S., 89 Euro) dpa

