„Wandel der Zeit erkennen und Weichen stellen“

Igersheim.Während viele Firmen aus Kostengründen Teile ihrer Produktion ins Ausland verlegen, setzt Wolfgang Grupp zu 100 Prozent auf „Made in Germany“. Anlässlich seiner Visite in Igersheim-Neuses stand der 77-jährige Trigema-Chef den Fränkischen Nachrichten für ein Interview zur Verfügung, in dem er betont, auch in Zukunft auf Innovation zu setzen.

Herr Grupp, was zeichnet denn einen erfolgreichen Unternehmer aus?

Grupp: Der erfolgreiche Unternehmer muss im Prinzip das, was er von anderen verlangt, stets vorleben, und er muss vor allem die Verantwortung für das übernehmen, was er verlangt. Zudem sollte er seinen Mitarbeitern konstant klarmachen, dass er zwar die Verantwortung übernimmt, aber die Beschäftigten dann auch verantwortlich arbeiten müssen.

Risiken in Sachen Geldanlagen sind Ihnen ein Graus. Wie riskant ist aber Ihr Bestreben, mit Ihrem Unternehmen Trigema auch künftig ausschließlich in Deutschland zu produzieren?

Grupp: Das ist überhaupt nicht riskant. Wir brauchen in Europa Produktionsarbeitsplätze – aber keinesfalls von Massenartikeln, sondern von innovativen Artikeln. Und die benötigen wir auch in Zukunft, sonst wären unsere Mitmenschen am Schluss nicht mehr beschäftigt. Wir müssen hochwertige Produkte herstellen.

Wie stemmen Sie sich einerseits gegen den weltweiten Preiskampf und schaffen es selbst, rentabel zu produzieren?

Grupp: Indem wir innovative Waren produzieren, die andere in Billiglohnländern nicht herstellen können. Wir dürfen nicht das Gleiche tun, was die besser machen, indem sie es billiger produzieren. Stattdessen müssen wir innovativ tätig sein – und das muss in Europa möglich sein.

Fühlen Sie sich hierzulande denn als ein unternehmerisches Unikat?

Grupp: Nein. Es gibt viele mittelständische Unternehmen, die man vielleicht weniger kennt, aber die es ebenso machen. Nehmen Sie Handwerksbetriebe, die schon seit Generationen bestehen und mit Selbstverständlichkeit an die Kinder weitergegeben werden. Leider Gottes kennt man nur jene, die immer größer werden – und am Schluss die Probleme haben.

Eines Ihrer Credos lautet, nichts auf die lange Bank zu schieben. Gibt es denn in Ihrem Tun Entscheidungen, die Sie im Nachhinein bereuen?

Grupp: Die darf es nicht geben. Ich habe gesagt, dass Probleme gelöst werden müssen. Und wenn ich eine Entscheidung treffe und erkenne, dass sie nicht ganz richtig war, korrigiere ich sie. Damit gibt es keine Entscheidung, die ich im Nachhinein bereue. Alles, was ich entschieden und rechtzeitig korrigiert habe, werde ich nicht bereuen.

Kein wirtschaftlicher Erfolg ohne motivierte Mitarbeiter. Was schätzen Sie an denen?

Grupp: Dass sie die Treue halten und wissen, dass sie gebraucht werden und damit zur Firma stehen. Dieser Zusammenhalt ergibt am Schluss den Wert, den eine Firma hat.

Sind Sie ein Teamplayer, der auch Ratschläge von anderen annimmt?

Grupp: Immer – vor allem von meinen Mitarbeitern, die über ganz spezielle Erfahrungen verfügen. Die benötige ich auch, denn ohne die Erfahrung der anderen könnte ich meine Entscheidungen nicht treffen.

Als Firmenchef wollen Sie in erster Linie Geld verdienen, als Privatmann hingegen engagieren Sie sich in hohem Maße sozial. Wie schwer fällt Ihnen der Spagat zwischen unternehmerischem Egoismus und persönlichem Gemeinsinn?

Grupp: Dies ist nicht schwierig. Das eine ist eine Sache – und wenn man unternehmerisch richtig entschieden hat, ist das andere keine Selbstverständlichkeit, indem man sagt, man lässt auch andere daran partizipieren.

Wie definieren Sie den Begriff Erfolg?

Erfolg: Erfolg ist keine Kunst, Erfolg muss man durchstehen. Ob ich erfolgreich war oder nicht, können Sie erst an meinem Grab sagen oder wenn ich offiziell abgedankt habe. Viele waren erfolgreich, sind aber als Versager in die Geschichte eingegangen.

Worin liegt ihr unternehmerischer Erfolg begründet?

Grupp: Bis jetzt lebt die Firma noch und kann die Arbeitsplätze garantieren. Ich vermute, dass ich bisher meine Aufgaben so gemacht habe, dass ich das meinen Mitarbeitern auch versprechen konnte.

Werte genießen bei Ihnen einen hohen Stellenwert. Welche vermissen Sie in der heutigen Gesellschaft?

Grupp: Die Werte, dass man sich gegenseitig schätzt, sich auch ein gegenseitiges Vertrauen entgegenbringt und vor allem die Verantwortung für die Entscheidungen, die man trifft, mit Selbstverständlichkeit selbst übernimmt.

Sie sind jetzt 77 Jahre alt. Fällt es Ihnen schwer loszulassen?

Grupp: Überhaupt nicht. Ich lasse jederzeit los, wenn gewünscht. Aber wenn man mir das Gefühl gibt, dass man mich noch gerne sieht oder braucht, wäre es sinnlos, wenn ich nur zu Hause sitze und meine Zeit vergeude.

Wo sehen Sie die Zukunft Ihres Unternehmens vor dem Hintergrund des politischen Wandels, dem sich Deutschland derzeit unterzieht?

Grupp: Ich kann die Zukunft nicht voraussagen. Ich weiß nur: Wenn ich täglich meine kleinen Probleme löse, werde ich auch automatisch die Zukunft meistern. Das Wichtigste ist, dass wir den Wandel rechtzeitig erkennen und entsprechend täglich die Weichen stellen.

Sollten sich hierzulande die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen über kurz oder lang drastisch ändern, könnten Sie sich Ihre Nachfolger irgendwann eventuell doch gezwungen sehen, Teile der Produktion ins Ausland zu verlegen?

Grupp: Das glaube ich nicht. Meine Nachfolger, also meine Kinder, wissen, dass wir die Produktion hier brauchen, damit wir die Mitarbeiter beschäftigen können. Und wenn ein Wandel eintritt, der das anders verlangen würde, wäre es fatal. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Deutschland ist nicht so aufgebaut, dass es diesen Wandel in unserer Demokratie zulassen würde.

Haben Sie noch Visionen?

Grupp: Ich habe immer kleine Visionen. Denn kleine Visionen muss man haben, sonst würde man manchmal in unserer heutigen Welt verzweifeln.

