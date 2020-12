Wandel zum Wohl der Patienten

Buchen/Mosbach.Das Zukunftsziel der Neckar-Odenwald-Kliniken hat Landrat Dr. Achim Brötel klar definiert: „Wir wollen beide Krankenhausstandorte in Mosbach und Buchen nachhaltig sichern.“ Um das zu erreichen, sei eine zeitnahe strukturelle Veränderung erforderlich. Die ersten Schritte für diesen Wandel sind bereits vollzogen: Die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe ist zum 20. April am Standort Buchen zusammengeführt worden. Als nächster Schritt folgt nun zum 1. Januar die Zentralisierung der Unfallchirurgie und Orthopädie in Mosbach. Damit einher geht die Schließung des Schockraums in Buchen. Am Standort Buchen hat die Fachabteilung für Viszeral- und Allgemeinchirurgie ab dem neuen Jahr ihren Schwerpunkt. Die Wirbelsäulenchirurgie bleibt zunächst in Buchen.

