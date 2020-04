Wandern „50“ wird verschoben

Die Corona-Pandemie erzwingt nun auch eine Verschiebung des Wanderevents Rhein-Neckar 50. Die ursprünglich für den 30. Mai geplante Langstreckenwanderung kann auf Grund der aktuellen Lage nicht stattfinden. Als neuer Termin wurde in enger Abstimmung mit den Verantwortlichen der Stadt Weinheim Samstag, 19. September, festgelegt. Alle bereits angemeldeten Teilnehmer werden informiert und sind automatisch für den neuen Termin im September angemeldet. Teilnehmer, die aus terminlichen Gründen nicht am 19. September an den Start gehen können, erhalten die Möglichkeit ihren Startplatz auf 2021 zu verschieben. „Im Zuge der Verschiebung haben wir in guter Zusammenarbeit mit der Stadt Weinheim zugleich den Termin für 2021 fixiert. Dadurch können wir unseren Teilnehmern unterschiedliche Optionen anbieten.“ so Projektleiter Rösch. red

Info: Anmeldungen unter www.rhein-neckar50.de

