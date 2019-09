Wanderung für Genießer

Der Herbst naht und mit ihm die traditionelle Weinwanderung, die am Sonntag, 22. September, zum 23. Mal stattfindet. Der Verkehrsverein Schriesheim lädt an diesem Tag auf eine rund acht Kilometer lange Wanderung durch eine der schönsten Rebanlagen an der Badischen Weinstraße ein. An zehn Stationen warten hier kulinarische Köstlichkeiten auf die Wanderer.

Startpunkt ist der Parkplatz vor dem neuen Rathaus. Neben Erfrischungen, erhalten die Teilnehmer hier auch Gewinnspielkarten – wer sich an jedem Stand einen Stempel abholt und die Karte an Station zehn abgibt, kann attraktive Preise gewinnen. Während die Wanderer vom Rathaus aus dem Leutershäuser Weg folgen, kann ihr Blick über die zahlreichen Weinreben entlang der Strecke schweben. An vier Stationen entlang der Strecke können Pausen eingelegt werden, bevor es zu dem beschwerlichen Anstieg zur Strahlenburg geht. Belohnt wird dieser durch eine beeindruckende Aussicht. Unterhalb und neben dem Wahrzeichen Schriesheims liegen Rebhänge, die durch das bevorzugte Klima der Region, Jahr für Jahr hervorragende Weine hervorbringen. Geführte Wanderungen werden jeweils um 10 und 11, sowie um 12 Uhr angeboten. Die gesamte Wegstrecke ist gut ausgeschildert und mit genügend WC‘s, die in den Weinbergen aufgestellt sind, ausgestattet. Entsprechende Parkmöglichkeiten finden sich auf dem Festplatz.

Die Stationen im Einzelnen: 1: Madonnenbergverein; 2: Weingut Bielig, Forschners Schützenhaus; 3: Weingut Jäck, Strahlenberger Hof; 4: Wirtshaus Mühlenhof; 5: Eventservice Forschner; 6: Burg-Gasthof Strahlenburg; 7: Winzergenossenschaft 8: Weinstube Müller; 9: Perseria Mashti, Rosenhof; 10: Weingut Wehweck. pr/imp

