Warnung vor „falschen Schritten“

Berlin.Nach den jüngsten Spannungen im Streit um den Atomdeal mit dem Iran hat die Bundesregierung Kritik aus Teheran zurückgewiesen. Die iranische Führung hatte Deutschland, Frankreich und Großbritannien vorgehalten, das Schlichtungsverfahren zur Rettung des Abkommens eingeleitet zu haben.

Das Atomabkommen soll den Iran an der Entwicklung von Atomwaffen hindern. Im Gegenzug war die Aufhebung von Wirtschaftssanktionen zugesagt worden, doch die USA haben den Iran wieder mit harten Wirtschaftssanktionen belegt. Der iranische Präsident Hassan Ruhani warnte bei einer Kabinettssitzung am Mittwoch vor „falschen Schritten“ der Europäer. Nicht die Aktivierung der Streitschlichtung, sondern die vertragsgerechte Umsetzung des Abkommens sei der richtige Weg. Sobald dies passiere, werde der Iran zum Atomabkommen zurückkehren, sagte Ruhani.

„Wir sind der Auffassung, dass wir uns stets an das Abkommen gehalten haben“, entgegnete ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Mittwoch in Berlin. Jetzt gehe es darum, die Vereinbarung zu retten. In dem Atomabkommen mit den fünf UN-Vetomächten und Deutschland hatte sich der Iran 2015 verpflichtet, sein Nuklearprogramm so zu gestalten, dass er keine Atombomben bauen kann. Weil dafür Sanktionen aufgehoben werden sollten, hatte der Iran sich einen Aufschwung der Wirtschaft versprochen – dieser blieb jedoch weitgehend aus.

Nach der einseitigen Aufkündigung des Atomabkommens durch die USA im Mai 2018 will US-Präsident Donald Trump erreichen, dass auch die übrigen Vertragspartner den 2015 geschlossenen Deal beenden und Sanktionen verhängen – das wären neben den drei EU-Staaten China und Russland. dpa

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 16.01.2020