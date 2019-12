Warum Vorlesen so wichtig ist

Liest du mir was vor? Eine Frage, die die Erzieherinnen in den Kitas der Region oft und gern mit ja beantworten. Zu Hause allerdings sieht es bei manchen Kindern anders aus: Rund ein Drittel aller Eltern in Deutschland liest zu selten oder gar nicht vor. Das zeigt die Vorlesestudie 2019 von Stiftung Lesen, der Wochenzeitung Die Zeit und Stiftung Deutsche Bahn.

Demnach lesen vor allem Eltern mit niedriger Bildung zu selten oder gar nicht vor – und die Studie zeigt, dass vor allem Väter weiterhin Vorlesemuffel sind: Nur jeder dritte greift regelmäßig zum Buch. Dabei fördert das Vorlesen Kinder auf vielfältige Weise: Sie sind erfolgreicher in der Schule, häufiger darum bemüht, andere in die Gemeinschaft zu integrieren, und haben einen stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn.

„Wir raten allen Eltern, jeden Tag 15 Minuten vorzulesen“, sagt der Geschäftsführer der Zeit-Verlagsgruppe, Rainer Esser. Der bundesweite Vorlesetag im November soll das Bewusstsein dafür stärken. Und auch mit der Vorlesestunde möchten der Bergsträßer Anzeiger und seine Partner – die Sparkasse Bensheim und der Beltz-Verlag – zur Vorlesekultur in den Kitas der Region ein kleines Stück beitragen.

Zahlreiche engagierte Bürger haben sich auch in diesem Jahr wieder eine Stunde Zeit genommen und einen Kindergarten zum Vorlesen besucht. Die Bilder der Aktion gibt es auf den folgenden Seiten. rk

Info: Alle Fotos der BA-Vorlesestunde 2019 gibt’s unter www.bergstraesser-anzeiger.de.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 11.12.2019