Weihnachtsshow in der Stadthalle

Unter Musikern ist dieses Plattenlabel eine Legende: „Motown Records“. Viele Motown-Sounds passen übrigens perfekt in die Adventszeit. Deshalb wird es eine große Weihnachtsshow unter dem Motto „Motown goes Christmas“ in der Stadthalle geben. Mal heiter, mal besinnlich widmen sich fünf formidable Sängerinnen und Sänger, begleitet von einer exzellenten Live-Band, den großen Motown-Weihnachtshits und den kleinen, aber feinen Anekdoten hinter den Songs, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Weinheim. Die Show „Motown goes Christmas“ ist am Dienstag, 17. Dezember, ab 20 Uhr in der Stadthalle zu sehen. wn

