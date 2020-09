Weikersheim im Fokus

Mannheim/Weikersheim.Sie standen über 20 Jahre und länger in einem Keller im Mannheimer Schloss. Bis jemand sie wegräumte, weil an der Stelle Wasser eindrang. Dann erst stellte sich heraus: 150 Stuckfragmente, die zuvor nur als Abgüsse galten, sind echt, meist aus der Barockzeit. Es sind Köpfe, Putten, Ornamente, Blumenranken, der Kurpfälzer Löwe, Wappen und Reliefs. „Die lagen da wohl schon seit dem Zweiten Weltkrieg. Man dachte ja, es seien Abgüsse aus der Zeit des Wiederaufbaus“, so der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten. Aus Mitteln der Digitalisierungsoffensive des Landes haben die Staatlichen Schlösser und Gärten zudem 2,5 Millionen Euro erhalten. Dafür produzieren sie mit der Technischen Universität Darmstadt sowie der Firma Faber Courtial dreidimensionale, virtuelle Rekonstruktionen für vier Monumente, darunter das Schloss Weikersheim.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.09.2020