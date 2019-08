„Weinlust“ steigt in den Schlosshöfen

Nomen est omen: Die in der Region bekannte Reihe „Winefusion“ legt dieses Jahr erstmals am Weinheimer Schloss eine Station ein: mit namhaften Winzern und Weinbautrieben aus der Region, mit Live-Musik und besonderer Kulinarik. Die „Weinlust“ am Weinheimer Schloss findet am Samstag, 31. August, von 15.30 bis 23 Uhr statt. Die beiden Schlossinnenhöfe werden sich in eine große kulinarische Weinbar mit ganz besonderer Atmosphäre verwandeln.

Zu den teilnehmenden Winzerbetrieben gehören unter anderem Klenert aus dem Kraichgau, der Spezialist für Schwarzriesling, Wambsgaß aus der Südpfalz (mehrfach als bester Jungwinzer prämiert), Bernhardt aus Ellerstadt, H. und C. Wolf aus Edesheim und andere kreative Pfälzer, aber auch die Bergstraße ist vertreten mit der Schriesheimer Winzergenossenschaft (der 13-fachen Ehrenpreis-Trägerin) und dem Familienweingut Schröder, dessen Rotweine schon öfter unter den Top 10 Badens waren).

Ganz originelle Tropfen – auch nicht alkoholische – ergänzen das Angebot, etwa „Pfalzwasser“, der alkoholfreie Sekt aus der Pfalz. Spannend ist sicher auch der Apfel Royal Secco von Obstbauer Schneider aus Edingen-Neckarhausen. Zu den Weinspezialitäten der Region gibt es originelle Streetfoodstände, Leckeres auch vegetarisch und vegan. Charly Ofenloch vom Weinheimer Marktplatz zum Beispiel räuchert frischen Lachs vom Zedernbrett.

Bei der Weinlust in beiden Schlosshöfen gibt es auch zwei Bühnen mit einem vielfältigen musikalischen Programm, bestehend aus DJ’s, die einen Saxophonisten begleiten sowie einer Livvon e Band mit einer international bekannten Sängerin.

Die Weine mit der Möglichkeit eines Wein-Tastings und dem Gespräch mit dem Winzer stehen im Mittelpunkt. „Summer Sands“ (ab 19 Uhr) bringen am Abend Partystimmung ins Geschehen. Musik erklingt den gesamten Tag über, auf beiden Bühnen spielen regional bekannte DJ’s wie DJ Steffen Baumann und Eric Wishes feat. Saxofonist Ian Fullwood, sowie copyrider und yubo. Einlass ist um 15.30 Uhr.

Weinlust-Tickets kosten im Vorverkauf 17 Euro (Abendkasse 20 Euro). Im Preis sind neben dem Eintritt fünf Getränkebons für das Winetasting (15.30 bis 23 Uhr) enthalten . Es gibt auch Flanier-Tickets ohne Wein-Tasting (Vorverkauf 12 Euro, Abendkasse 15 Euro). Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ist der Eintritt in Begleitung eines Erziehungsberechtigten frei.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.08.2019