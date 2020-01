Weltcup-Strecke von der Sonnenterrasse im Blick

Für alpine Skiläufer gilt der Arlberg in Österreich als Mekka schlechthin. Die mondänen Orte Lech und Zürs werden mit den ersten Schneefällen zu Winterwunderparadiesen, die man in seinem Leben einmal besucht haben sollte. Denn wer den Arlberg im Sommer erlebt, wird sich dann die Augen reiben: Während es in der schneefreien Zeit eher sehr ruhig und gediegen zugeht, dominiert von Dezember bis Ende April ein lässiger Lifestyle den Alltag, bei dem sich die Freude an der Bewegung in der atemberaubenden Bergwelt mit exklusiven Genuss vereint.

Apropos exklusiver Genuss – dafür steht das Ski- und Spa-Resort Zürserhof. Das traditionsreiche Fünf-Sterne-Superior-Hotel der Gastgeberfamilie Skardarasy ist eine Welt für sich. Edles Wohnambiente, perfekter Service, ein unvergleichlich exklusives Spa und ein Paradies für Gourmets gehen an dieser Adresse direkt an den Pisten von Zürs Hand in Hand. Auch, wer die Ski gern im Keller lässt oder gar nichts damit am Hut hat, wird hier rundherum verwöhnt. Seit mehr als 60 Jahren bereichert der Zürserhof die Hotellerie in der Alpenrepublik und hat im wahrsten Sinne des Wortes einen ausgezeichneten Ruf über die Landesgrenzen hinweg. Das kommt nicht von ungefähr: Laura und Hannes Skardarasy führen das Haus in mittlerweile dritter Generation. Sie sind stets präsent, kümmern sich persönlich um ihre Gäste und das mit viel Herzblut und Leidenschaft. Hier fühlen sich Ruhesuchende, Naturliebhaber und Genießer jeden Alters einfach pudelwohl. Sogar Könige sowie Prominente etwa aus der Politik und dem Showgeschäft schätzen die Oase auf 1700 Metern – und die Diskretion. Diese ist das oberste Gebot von Familie Skardarasy. Fotos von berühmten Besuchern gibt es daher in den Hotelgängen nicht zu sehen, dafür aber stilvolle Dekorationen mit Familienerbstücken, Mitbringseln von Reisen des Seniorchefs Willy Skardarasy und historische Fotos vom Arlberg, zum Beispiel von Skirennen.

Wer wird Tombas Nachfolger?

Der „Weiße Ring“ in Lech Zürs ist das bekannteste Volksskirennen und genießt internationalen Kultstatus. Ambitionierte Skifahrer jagen auf fünf Abfahrten mit 22 Kilometern und 5500 Höhenmetern nach Bestzeiten. Auf dem Rüfikopf startet der Wettbewerb, bei dem 1000 Teilnehmer in 20er-Gruppen alle 100 Sekunden auf die Strecke gehen. Sie fahren via Schüttbodenlift, Trittalpbahn und Madloch um das Omeshorn herum bis nach Zug. Von dort aus bringt der Sessellift die Sportler hinauf auf den Balmengrat, von dem aus die letzte Teilstrecke hinab nach Lech führt. Unter tosendem Applaus werden sie im Zieleinlauf gebührend gefeiert. In der Siegerliste 2020 vom vergangenen Wochenende steht Riccardo Rädler mit 45:45,28 Minuten als Schnellster, die schnellste Frau heißt Alexandra Scheyer (48:04,0 Minuten).

Der „Weiße Ring“ soll in diesem Jahr aber nicht das einzige Rennen in der Region bleiben. Nach 26 Jahren kehrt der alpine Skiweltcup zurück nach Vorarlberg: Lech Zürs erhielt vom internationalen Skiverband FIS den Zuschlag für die Parallelrennen der Damen und Herren sowie für einen Teamwettbewerb am 14. und 15. November 2020. Das Skigebiet setzte sich gegen die Wintersportorte Levi, Oslo und Livigno durch. Von der Sonnenterrasse des Zürserhofs schaut man direkt auf die vorgesehene, 400 Meter lange Rennstrecke rechts neben dem Sechser-Sessel „Übungshang“ in Zürs. Das Ziel ist in der Flexen-Arena bei der Trittkopfbahn. Insgesamt 20 000 Zuschauer werden für die Läufe erwartet. Übrigens: Beim letzten FIS-Rennen vor Ort im Jahr 1994 fuhr der spätere Gesamtweltcupsieger Alberto Tomba aus Italien aufs oberste „Stockerl“. Er feierte seine Siege am 20. und 21. Dezember, also kurz vor Weihnachten und damit schon in der touristischen Wintersaison. Aber wie ist das dieses Mal?

Versuch einer „Adventssaison“

Sowohl Hotelier Hannes Skardarasy als auch der Tourismusdirektor von Lech Zürs, Hermann Fercher, sehen für die Region eine tolle Chance, um eine neue Saisonphase zu installieren. Denn gerade der November gilt bei Familien ohne schulpflichtige Kinder, aber auch Paaren und Alleinreisenden als immer beliebter werdender Reisemonat. Doch darauf sind bislang Ferienregionen etwa in Österreich noch nicht so gut eingestellt. Viele Unterkünfte schließen zwischen der Sommersaison und dem Winterstart, um die Zeit etwa für Umbauten zu nutzen. Außerdem: Die Nachfrage bestimmt das Geschäft. Um diese auch in einem anderen Sektor anzukurbeln, wird derzeit in Lech ein neues Konferenzzentrum errichtet. Es soll 2022 fertig sein und Platz für 700 Menschen bieten.

Für den langjährigen Tourismusexperten Hermann Fercher ist es daher eine schöne Herausforderung, gemeinsam mit den Gastbetrieben von Lech Zürs die Sommerangebote auszubauen, den Herbst zu entwickeln und – eben im Zusammenhang mit dem Weltcup – eine Art „Adventssaison“ auszuprobieren. Mit Samstag, 12. Dezember 2020, sollen offiziell die Lifte am Arlberg öffnen, bei ausreichend Schnee und Nachfrage sei man flexibel genug, auch früher zu reagieren. Flexibilität legt dabei auch der Zürserhof an den Tag, der zum Weltcup seine Pforten öffnen wird und damit früher als bislang.

Lech Zürs steht in den Augen von Hermann Fercher für ein Selbstverständnis an Qualitätstourismus, dessen gesunde Basis solch familiengeführte Häuser wie der Zürserhof sind. Um die 300 Gastbetriebe und 8000 Betten zählt er in seinem Verantwortungsgebiet, darunter mit 64 Vier- und Fünf-Serne-Hotels die größte Dichte dieser gehobenen Kategorie auf engstem Raum. Hinzu kommen viele kleinere Häuser, die jedoch auf internationalem Niveau unterwegs sind – ein Niveau, für das Familie Skardarasy ein absolutes Aushängeschild ist.

Dazu trägt beispielsweise das Aureus Spa im Zürserhof bei. Es ist zu jeder Jahreszeit ein zauberhafter Ort auf 1700 Quadratmetern zum Abtauchen und Kraft tanken. Den Erholungssuchenden erwartet ein großzügiges, architektonisches Meisterwerk. Riesige Glasfronten machen es möglich, dass die atemberaubende Natur des Arlbergs mit dem Wellnesserlebnis verschmilzt. Vom warmen Panorama-Whirlpool aus können im Winter die Skifahrer am gegenüberliegenden Hang beobachtet werden. Heimelig lodernde Feuerstellen, kuschelige Decken und gemütliche Wasserbetten machen das durch warme Farben gestaltete Wohlfühlambiente perfekt.

Schwitzrunden in den Saunas und Dampfbädern sowie Kneippkuren in den Warm-Kalt-Becken sind genau das Richtige nach dem Skifahren, nach gemütlichen Wanderungen, Fitnesseinheiten im modernen Studio oder knackigen Partien in der hauseigenen Tennishalle. Danach sehnt man sich geradezu nach einer Verwöhnmassage. Ein Hit: das orientalische Hamam-Ritual mit Naturprodukten aus der Alpenregion im Aureus Alpine Hamam. Allein oder mit dem Partner geben sich Gäste dort tiefgreifender Wärme, vollkommener Entspannung, körperlicher und mentaler Reinheit hin. Die traditionelle Seifenschaummassage wird mit heimischen Produkten durchgeführt, für die Reinigung werden Schlämme und Salze sowie Honig aus der Alpenregion verwendet. Hoteliersfamilie Skardarasy empfiehlt danach eine Aromamassage mit ätherischen, wohlduftenden Ölen auf dem warmen Stein.

Übrigens: Kinder und Jugendliche finden im Zürserhof nicht nur einen Kidsclub mit sämtlichen Spielsachen, die das Herz begehrt, und ein Schwimmbad zum Herumtollen, sondern auch Billard- und Kickertische sowie ein eigenes Frühstücksbüfett, das vom Krümelmonster hochstpersönlich empfohlen wird. Es gibt sogar die Family SPA, in der die Kleinen wie die Großen verwöhnt werden.

Eigene Weinlinie kreiert

Familie Skardarasy denkt eben an jeden – auch in Sachen Kulinarik. Das Verwöhnprogramm für den Gaumen kommt einer echten Genussreise gleich – Veganer und Vegetarier erleben dabei genauso Wow-Momente wie Gäste mit Lebensmittelunverträglichkeiten. Neben Heurigenbüfett, Fondue Chinoise oder mediterranem Abend locken als Höhepunkte ein Galadinner sowie einmal in der Woche ein opulentes Dessertbüfett, das mit Kunstwerken aufwartet, die ihresgleichen suchen. Küchenchef Rupert Josef Pferzinger und sein Team zaubern dabei die süße Knödelvielfalt Österreichs in die Pfannen, verführen mit Petit Four und lassen Gipfel in Kuchenform entstehen. Auch wenn danach schon kein Platz mehr im Magen sein sollte: Das mit 200 exquisiten Spezialitäten aus der ganzen Welt bestückte Käsebüfett darf nicht ausgelassen werden! Wer sich zwischen „Wälder Münster“, „Klotzn-Kas“ und dem „Kräuterschatz“ nicht entscheiden kann, wendet sich an den Käsesommelier.

Am besten schmeckt der Käse natürlich zu Wein. Hier hat der gut sortierte Keller des Hotels mit seinen internationalen Tropfen Zuwachs bekommen – und zwar ganz exklusiven. Seit dieser Saison hat der Zürserhof nämlich seine eigene Weinlinie. Flaschen und Inhalte kreierten Laura und Hannes Skardarasy gemeinsam mit der Weinmanufaktur Clemens Strobl aus Kirchberg am Wagram (www.clemens-strobl.at). In Niederösterreich produziert der Familienbetrieb Weine für Individualisten – alles handgemacht und mit besonderer Note. Nachhaltigkeit und Respekt vor der Natur sind oberstes Prinzip der Weinmanufaktur. Die Lössböden, auf denen die Rebstöcke stehen, müssen nicht künstlich bewässert werden, alles wird im Einklang mit der Natur geregelt, frei nach dem Motto: Ich kann nur das nehmen, was die Natur mir schenkt. Neben einem Grünen Veltliner gibt es zwei Premiumweine. Diese tragen die Namen Graf und Gräfin Tattenbach, die früheren Besitzer des Zürserhofs. Hier trifft Nostalgie und Tradition auf Innovation mit Geschmack. Der „Graf“ ist ein Rotweincuvée aus Zweigelt, Cabernet Sauvignon, St. Laurent und Merlot, die „Gräfin“ ein roter Veltliner. Den Wein gibt es nur im Zürserhof. Ein Hingucker sind auch die Flaschen: Darauf ist der Hausberg des Hotels, die Hasenfluh, dargestellt.

Ein Glas des Zürserhof-Weins schmeckt beim Essen und im Barbereich genauso gut wie bei einer Zigarre in der neuen Genusslounge mit dem Namen „Z-Lounge“. Edel und stylisch eingerichtet bietet sie – ausstaffiert mit einer Top-Belüftung – Raum für Gespräche in gemütlichem Ambiente. Unter der handgeschnitzten Holzdecke aus dem 17. Jahrhundert vereint sie dabei modernstes Equipment. Hier lassen sich beispielsweise Skirennen auf einem Riesenbildschirm prima verfolgen, falls es jemanden in diesem November dann doch zu frisch in der Flexen-Arena sein sollte . . .

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 24.01.2020