„Welttag des Buches“ verschenkt Geschichte mit Comic

In Mainz ist am vergangenen Freitag der deutschlandweite Startschuss der diesjährigen Aktion zum „Welttag des Buches“ der Weltkulturorganisation Unesco gefallen. Bei der Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“ werden laut Mitveranstalter Stiftung Lesen bis Ende Mai eine Million Gutscheine für das Buch „Der geheime Kontinent“ von Thilo an etwa eine Million Viert- und Fünftklässler sowie Förder- und Willkommensschüler in ganz Deutschland verschenkt. Damit die Aktion auch in Klassen mit unterschiedlichen Leseniveaus gelingt, wird der Romantext durch einen 32-seitigen Comic des Illustrators Timo Grubing ergänzt. So will die Stiftung Lesen, zu deren Botschaftern der Mannheimer Komiker Bülent Ceylan zählt, Jungen und Mädchen für das gedruckte Wort begeistern. Beteiligt sind 3500 Buchhandlungen in ganz Deutschland. Jährlich wird der „Welttag des Buches“ am 23. April begangen. In der Metropolregion lädt unter unter anderem das Historische Museum der Pfalz zu einem „Lesefest in den Osterferien“, bei dem es spezial am „Welttag des Buches“ ab 10.15 Uhr neben einem Büchertauschmarkt, einen Schreibworkshop zum Thema „Wundermaschinen“ (Teilnahme: 3 Euro), die Mitmach-Lesung mit dem Titel „Der Ratz-Fatz-x-weg 23“ oder eine „Erlebnisschatzsuche-Show mit Anti-Langeweile-Garantie (5 Euro) zu erleben gibt. Mehr unter „Nix wie raus“ auf Seite 13. jpk (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.04.2019