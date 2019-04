Wenig Spannung im Geisterhaus

Wer träumt nicht von einem romantischen Haus in der Provence? So auch der berühmte französische Schriftsteller Valère Blanche. Sein neues Domizil entpuppt sich jedoch als Spukhaus, geisterhafte Erscheinungen jagen ihm Angst und Schrecken ein. Ermittlungsrichter Antoine Verlaque interessiert sich sehr für den prominenten Neuankömmling und seine Geister. Noch mehr beschäftigt ihn jedoch das spurlose Verschwinden von Valères Ehefrau, die bei einem Sturm von einem Schiff stürzte. Es wird doch nicht ihr Geist sein, der den vermeintlichen Mörder Valère heimsucht? Mary L. Longworths Krimiserie, angesiedelt in der Provence, zeigt leider deutliche Abnutzungsspuren. „Das Geheimnis von La Bastide Blanche“ bietet zwar von Umfeld und Handlung her beste Voraussetzungen für einen guten Krimi, nutzt jedoch das Potenzial nicht. Die Handlung plätschert vor sich hin und auch die Dialoge ermüden mit der Zeit, denn sie bringen keinen Schwung in die Erzählung (Aufbau Verlag, Berlin, 320 Seiten, 9,99 Euro). dpa

