Wenig Wetter-Wonne

Offenbach.Von wegen Wonnemonat – der Mai begann am Freitag in vielen Teilen Deutschland mit viel Wind, Gewittern und schauerartigem Regen. Im Bergland kam es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes auch zu Sturmböen. Allerdings gab es gebietsweise auch längere Sonnenabschnitte – wie auf dem Bild aus den Weinbergen nahe den Stuttgarter Stadtteilen Rotenberg und Uhlbach. Mit Regenschauern und Gewitter muss auch am Samstag gerechnet werden. Diese können im Westen und Süden durchaus heftig ausfallen. Am ehesten ist im Osten Deutschlands Sonnenschein möglich. Nachts können die Tiefstwerte bis auf null Grad zurückgehen. Erst am Sonntag lässt die Schauer- und Gewitteraktivität nach. Vor allem im Südwesten kann sich die Sonne nach Angaben der Meteorologen auch etwas länger blicken lassen. Wärmer wird es nicht - die Temperaturen bleiben bei zwölf bis 20 Grad. dpa

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.05.2020